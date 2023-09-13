تأجيل دعوى طلب إعادة الهيكلة لـ«دريك آند سكل» إلى 4 أكتوبر
التاريخ
9/13/2023 7:26:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت شركة ((دريك آند سكل إنترناشيونال)) إن محكمة الاستئناف عقدت جلستها أمس لنظر الدعوى المؤجلة الخاصة بإعادة الهيكلة. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أوضحت الشركة أن محكمة الاستئناف قررت تأجيل الجلسة ليوم 4 أكتوبر 2023 للحكم.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة التمييز كانت قد أجلت في أغسطس الماضي الدعوى الخاصة بالطعن المقدم من قبل ((دريك آند سكل إنترناشيونال)) بخصوص إعادة الهيكلة عدة مرات. وأوصت النيابة العامة في أكتوبر من العام الماضي، بافتتاح إجراءات إفلاس الشركة والموافقة على السير في إجراءات خطة إعادة الهيكلة المالية لديون الشركة وشركاتها التابعة.
ووضعت الشركة، بالتعاون مع المستشارين والخبراء الماليين القانونيين المحليين والعالميين، وبالتنسيق مع دائنيها وبموافقة مساهميها، خطة لإعادة هيكلة ديونها بحيث يتم شطب 90 % من مديونيتها وتحويل الجزء المتبقي من المديونية إلى صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم.
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