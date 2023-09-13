قالت شركة ((دريك آند سكل إنترناشيونال)) إن محكمة الاستئناف عقدت جلستها أمس لنظر الدعوى المؤجلة الخاصة بإعادة الهيكلة. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أوضحت الشركة أن محكمة الاستئناف قررت تأجيل الجلسة ليوم 4 أكتوبر 2023 للحكم.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة التمييز كانت قد أجلت في أغسطس الماضي الدعوى الخاصة بالطعن المقدم من قبل ((دريك آند سكل إنترناشيونال)) بخصوص إعادة الهيكلة عدة مرات. وأوصت النيابة العامة في أكتوبر من العام الماضي، بافتتاح إجراءات إفلاس الشركة والموافقة على السير في إجراءات خطة إعادة الهيكلة المالية لديون الشركة وشركاتها التابعة.

ووضعت الشركة، بالتعاون مع المستشارين والخبراء الماليين القانونيين المحليين والعالميين، وبالتنسيق مع دائنيها وبموافقة مساهميها، خطة لإعادة هيكلة ديونها بحيث يتم شطب 90 % من مديونيتها وتحويل الجزء المتبقي من المديونية إلى صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم.