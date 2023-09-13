109 آلاف رحلة لـ «طيران الإمارات» في 8 أشهر بنمو 24.7%

أظهرت بيانات مؤسسة ((أو إيه جي)) المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، أن ((طيران الإمارات)) شغلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي 108999 رحلة بنمو نسبته 24.77%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي والتي شغلت فيها الناقلة 87354 رحلة.

وأفادت البيانات بأنه بحلول 31 مارس الماضي، كان أسطول ((طيران الإمارات)) المكون من 260 طائرة يغطي أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك تسع مدن يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط.

أما على صعيد الناقلات الوطنية بشكل عام (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي) فقد ارتفع عدد الرحلات التي شغلتها بنسبة 27.83% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 280148 رحلة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت 219146 رحلة.

وكشفت البيانات أن حركة الطيران خلال أغسطس الماضي كانت الأنشط منذ بداية العام الجاري، حيث شغلت الناقلات 38.64 ألف رحلة، مقارنة مع 32.74 ألف رحلة خلال أغسطس 2022 بنمو 18%. وبحسب البيانات، شغلت الناقلات خلال يوليو 38.11 ألف رحلة، و35.23 ألف رحلة خلال يونيو، و35.15 ألف رحلة خلال مايو، و34.1 ألف رحلة خلال أبريل، و34.3 ألف رحلة في مارس، و30.6 ألف رحلة في فبراير، و33.9 ألف رحلة يناير الماضي.