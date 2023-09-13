أعلنت مجموعة الرستماني - إحدى أبرز الشركات العائلية في عالم الأعمال في الإمارات - أن الكوادر الإماراتية المؤهلة في شركاتها المتعددة تمثل 12% من القوى العاملة المهارية لديها.

وقال عبدالرحمن صقر، رئيس قسم الموارد البشرية في المجموعة: ((نرى في تمكين الكفاءات الإماراتية مساراً استراتيجياً بمسيرة البناء. ونسعى لتحقيق الريادة من خلال الاستثمار بالمواهب الإماراتية، ونؤمن بدور أبنائنا وبناتنا الإماراتيين وقدرتهم على التميّز في مختلف المجالات، مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة مرونته أمام التحديات العالمية)).

وقال براباش مانتارا، المدير العام لشركة الإمارات للهندسة الكهربائية - إحدى شركات مجموعة الرستماني: لانضمام الكوادر الإماراتية إلى فريق عملنا أكبر الأثر في توطيد علاقتنا بعملائنا من مختلف الجهات الحكومية والمحلية حيث تسهم كفاءتهم وحسهم العالي بأخلاقيات العمل والمسؤولية على تعزيز سبل التواصل ويعمّق الثقة المتبادلة بيننا.

وقال يوسف فواز، المدير العام لشركة الرستماني للاتصالات – إحدى شركات مجموعة الرستماني: ((تُسهم كوادرنا الإماراتية بفاعلية في تقديم أفكار مبدعة تساعد في تحسين خدماتنا ومواكبة توقعات عملائنا وشركائنا)).