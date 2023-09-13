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«إينوك» تكرّم 164 موظفاً لمساهماتهم وأدائهم المتميز

9/13/2023 7:26:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرّمت مجموعة إينوك، نخبة من موظفيها تقديراً لأدائهم المتميز ومساهماتهم الاستثنائية، وذلك في حفل توزيع الجوائز السنوي 2023.

وبحضور سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك؛ إلى جانب المديرين التنفيذيين في إينوك؛ تم تكريم الموظفين هذا العام ضمن 4 فئات تشمل جوائز الخدمة الطويلة، وجوائز الموظفين المتميزين، وجوائز التوطين، بالإضافة إلى عدد من الجوائز والمكافآت الأخرى.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يسعدنا أن نكرم موظفي مجموعة إينوك على التزامهم الراسخ بتحقيق سمة التميز والجودة التي تسهم بالدور الأكبر في إنجازات المجموعة.

حظي بالتكريم ما مجمله 164 موظفاً لدورهم في خدمة المجموعة على المدى الطويل، وحصلت إدارة الخدمات المشتركة على جائزة أعلى معدل توطين في عام 2022، بينما حصل خمسة موظفين على جائزة الموظف المتميز، وتم تكريم 7 موظفين عن فئة الجوائز والمكافآت.

وتهدف جوائز الخدمة الطويلة من إينوك إلى تكريم الموظفين الذين قضوا سنوات خدمة طويلة في المجموعة، حيث يتم منحها للموظفين الذين عملوا مع المؤسسة لمدة 35 و30 و25 و20 و15 عاماً. فيما تكرّم جوائز التوطين بجهود والتزامات رؤساء الأقسام أو الإدارات وسعيهم لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية.

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