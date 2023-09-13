«إينوك» تكرّم 164 موظفاً لمساهماتهم وأدائهم المتميز

«إينوك» تكرّم 164 موظفاً لمساهماتهم وأدائهم المتميز
التاريخ
9/13/2023 7:26:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
كرّمت مجموعة إينوك، نخبة من موظفيها تقديراً لأدائهم المتميز ومساهماتهم الاستثنائية، وذلك في حفل توزيع الجوائز السنوي 2023.
وبحضور سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك؛ إلى جانب المديرين التنفيذيين في إينوك؛ تم تكريم الموظفين هذا العام ضمن 4 فئات تشمل جوائز الخدمة الطويلة، وجوائز الموظفين المتميزين، وجوائز التوطين، بالإضافة إلى عدد من الجوائز والمكافآت الأخرى.
وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يسعدنا أن نكرم موظفي مجموعة إينوك على التزامهم الراسخ بتحقيق سمة التميز والجودة التي تسهم بالدور الأكبر في إنجازات المجموعة.
حظي بالتكريم ما مجمله 164 موظفاً لدورهم في خدمة المجموعة على المدى الطويل، وحصلت إدارة الخدمات المشتركة على جائزة أعلى معدل توطين في عام 2022، بينما حصل خمسة موظفين على جائزة الموظف المتميز، وتم تكريم 7 موظفين عن فئة الجوائز والمكافآت.
وتهدف جوائز الخدمة الطويلة من إينوك إلى تكريم الموظفين الذين قضوا سنوات خدمة طويلة في المجموعة، حيث يتم منحها للموظفين الذين عملوا مع المؤسسة لمدة 35 و30 و25 و20 و15 عاماً. فيما تكرّم جوائز التوطين بجهود والتزامات رؤساء الأقسام أو الإدارات وسعيهم لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية.
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