إطلاق «نور الهدى للاستثمار» في دبي

أعلن الشيخ صقر النعيمي، مؤسس مجموعة صقر النعيمي، إطلاق شركة نور الهدى للاستثمار في دبي. جاء الإعلان خلال حفل تم تنظيمه في فندق فيرمونت دبي.

وقال الشيخ صقر النعيمي: ((لدينا رؤية لإنشاء هيكل يغطي مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الاستثمار، وخاصة في القطاعين الصحي والعقاري، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز القطاع الصحي. ومن هذا المنطلق، تم تأسيس مجموعة صقر النعيمي. ونتطلع في الخمس سنوات القادمة لجذب استثمارات إضافية، وتطوير أنشطتنا بمجالات متعددة)).

وتابع: ((لدينا الآن شركة نور الهدى للاستثمار. ومن خلالها، تمكّنا من الاستثمار في تأسيس شركة فاريس فارما، المقرر افتتاحها غدا، والتي ستركز على توزيع المستحضرات الطبية والدوائية. وجزء من رؤية الشركة تأسيس مصنع خاص بها)).