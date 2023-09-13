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«الصناعة» تبحث مع «اقتصادية الشارقة» آليات استخراج الترخيص

9/13/2023 7:26:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك.

وبحث الطرفان الأمور المشتركة، وآليات استخراج الترخيص التي تقدمها اقتصادية الشارقة، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات والإجراءات التي تعتبر أساسية لمزاولة الأعمال في الإمارة، وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة، وذلك بتقديم خدمات نوعية مبسطة وجاذبة للمستثمرين، حيث قطعت الدائرة شوطاً كبيراً في مجال تطوير معايير كفاءة خدماتها، والوصول بها إلى أرقى المستويات، بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الجودة في الممارسات.

كما تم خلال الاجتماع، عرض أهم الإجراءات المتبعة في إجراءات رحلة المتعامل لاستخراج الترخيص، كما تعرف الوفد إلى هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة، وتناول الطرفان آليات وسبل تعزيز التعاون، بما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي، بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية.

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