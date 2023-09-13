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التأمينات الاجتماعية تفتتح مركزا علاجيا تأهيليا للمتقاعدين الكويتيين في الأشهر المقبلة

9/13/2023 7:24:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 13 – 9 (كونا) -– أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ستفتتح مركزا علاجيا صحيا تأهيليا للمتقاعدين الكويتيين خلال الأشهر المقبلة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هذه المبادرة تأتي في المقام الأول تأكيدا لدعم سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه المستمر للمتقاعدين مبينة أن المركز يعد أول مركز صحي في دولة الكويت مختص بفئة كبار السن بدعم حكومي يمكنهم من تقييم حالاتهم تقييما شاملا ويزودهم بالخطط العلاجية المناسبة لكل فرد على حدة.
وأوضحت أن المساحة الإجمالية للمركز تبلغ ثلاثة آلاف متر مربع في ضاحية مبارك العبدالله ويشمل عيادات وصالات رياضية وحمامات سباحة وغرف للعلاج الطبيعي وغيرها مقسمة على ثلاثة أدوار منفصلة كما يشمل مساحات مشتركة خصصت للتفاعل الاجتماعي كالمطعم والمقهى اللذين يخدمان أعضاء المركز.
وأشارت إلى أن المركز ستديره طواقم متميزة ومتخصصة في مختلف المجالات الطبية تهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر ومعالجتها سواء كانت بدنية أو نفسية أو غيرها من الاحتياجات الصحية.
وذكرت أن المركز سيوفر فريقا خاصا بمتابعة الحالات وما يطرأ عليها خلال خطة العلاج إضافة إلى إقامة أنشطة تثقيفية واجتماعية تعزز من الاهتمام بالصحة لدى المتقاعدين وتخلق لهم أجواء تشجيعية للاستمرار على خططهم العلاجية وإكمالها. (النهاية)

م ر ف / خ د ع




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