التأمينات الاجتماعية تفتتح مركزا علاجيا تأهيليا للمتقاعدين الكويتيين في الأشهر المقبلة
التاريخ
9/13/2023 7:24:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 13 – 9 (كونا) -– أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ستفتتح مركزا علاجيا صحيا تأهيليا للمتقاعدين الكويتيين خلال الأشهر المقبلة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هذه المبادرة تأتي في المقام الأول تأكيدا لدعم سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه المستمر للمتقاعدين مبينة أن المركز يعد أول مركز صحي في دولة الكويت مختص بفئة كبار السن بدعم حكومي يمكنهم من تقييم حالاتهم تقييما شاملا ويزودهم بالخطط العلاجية المناسبة لكل فرد على حدة.
وأوضحت أن المساحة الإجمالية للمركز تبلغ ثلاثة آلاف متر مربع في ضاحية مبارك العبدالله ويشمل عيادات وصالات رياضية وحمامات سباحة وغرف للعلاج الطبيعي وغيرها مقسمة على ثلاثة أدوار منفصلة كما يشمل مساحات مشتركة خصصت للتفاعل الاجتماعي كالمطعم والمقهى اللذين يخدمان أعضاء المركز.
وأشارت إلى أن المركز ستديره طواقم متميزة ومتخصصة في مختلف المجالات الطبية تهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر ومعالجتها سواء كانت بدنية أو نفسية أو غيرها من الاحتياجات الصحية.
وذكرت أن المركز سيوفر فريقا خاصا بمتابعة الحالات وما يطرأ عليها خلال خطة العلاج إضافة إلى إقامة أنشطة تثقيفية واجتماعية تعزز من الاهتمام بالصحة لدى المتقاعدين وتخلق لهم أجواء تشجيعية للاستمرار على خططهم العلاجية وإكمالها. (النهاية)
م ر ف / خ د ع
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