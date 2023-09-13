استحداث إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بمكتب محمد بن مبارك الممثل الخاص لجلالة الملك
التاريخ
9/13/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (80) لسنة 2023 باستحداث إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بمكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة (أ) من البند رقم (7) من (ثانياً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (50) لسنة 2022 النص الآتي:
أ- المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
- إدارة الشؤون الإدارية والخدمات.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كلمات دالة
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