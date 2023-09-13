Thursday, 14 September 2023 04:43 GMT

استحداث إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بمكتب محمد بن مبارك الممثل الخاص لجلالة الملك

9/13/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬80‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬باستحداث‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والخدمات‭ ‬بمكتب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

‭ ‬المادة‭ ‬الأولى

يُستبدل‭ ‬بنص‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬البند‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬من‭ (‬ثانياً‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬50‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

‭ ‬أ‌‭- ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ (‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬مساعد‭)‬،‭ ‬وتتبعه‭:‬

‭- ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والخدمات‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN13092023000055011008ID1107064657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث