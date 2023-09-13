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إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

9/13/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬85‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعاد‭ ‬‏تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1‭ -‬‏الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

2‭ -‬‏الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

3‭ -‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭.‬

4‭ -‬العقيد‭ ‬مهندس‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬المناعي‭.‬

5‭ -‬‏العقيد‭ ‬ركن‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬الرويعي

6‭ -‬‏العقيد‭ ‬مهندس‭ ‬الدكتور‭ ‬متعب‭ ‬خميس‭ ‬جاسم‭ ‬التميمي‭.‬

‏وتكون‭ ‬مدة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُعمل‭ ‬بهذا‭ ‬المرسوم‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

كلمات دالة

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