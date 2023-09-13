إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
التاريخ
9/13/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (85) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وذلك بناءً على عرض الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للعلوم الفضاء، برئاسة السيد محمد بن ثامر الكعبي، وعضوية كل من:
1 -الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة.
2 -الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة.
3 -رئيس جامعة البحرين.
4 -العقيد مهندس أحمد خليفة المناعي.
5 -العقيد ركن الدكتور أحمد علي الرويعي
6 -العقيد مهندس الدكتور متعب خميس جاسم التميمي.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات.
المادة الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. كلمات دالة
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