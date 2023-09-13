لجنة عربية تدرس مشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين
التاريخ
9/13/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك العميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الاجتماع الأول للجنة المشتركة لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في الدول العربية والذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي وصيغته في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول العربية، كما تم استعراض تقرير وتوصيات اللجنة وإبداء الملاحظات بشأن المشروع، وذلك تمهيدًا لعقد اجتماع مشترك قادم للمسؤولين عن حقوق الانسان في وزارات العدل والداخلية العربية. كلمات دالة
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