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لجنة عربية تدرس مشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين

9/13/2023 7:21:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬العميد‭ ‬حمود‭ ‬سعد‭ ‬حمود‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬لدراسة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬العربي‭ ‬الاسترشادي‭ ‬لحماية‭ ‬ومساعدة‭ ‬النازحين‭ ‬داخليًا‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بمقر‭ ‬الامانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬مواد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬العربي‭ ‬الاسترشادي‭ ‬وصيغته‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ملاحظات‭ ‬ومرئيات‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬تقرير‭ ‬وتوصيات‭ ‬اللجنة‭ ‬وإبداء‭ ‬الملاحظات‭ ‬بشأن‭ ‬المشروع،‭ ‬وذلك‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬قادم‭ ‬للمسؤولين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬وزارات‭ ‬العدل‭ ‬والداخلية‭ ‬العربية‭.‬

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