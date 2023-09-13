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تعيين مديرين في ((الأعلى للشباب والرياضة)) وجهاز الخدمة المدنية ومجلس المناقصات

9/13/2023 7:21:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬85‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬هاشم‭ ‬عبدالكريم‭ ‬السيد‭ ‬اسماعيل‭ ‬العلوي‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬والخدمات‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬86‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬مديرين‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُعين‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬السيدة‭ ‬خديجة‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬الكربابادي‭
‬مديرًا‭ ‬لإدارة‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

2-‭ ‬السيد‭ ‬‏عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬رمضان‭
‬مديرًا‭ ‬لإدارة‭ ‬تقييم‭ ‬الوظائف‭.‬

3-‭ ‬‏السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬محمد‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬مديرًا‭ ‬لإدارة‭ ‬التوظيف‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭:‬

على‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬87‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬لؤي‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬الحلو‭ ‬مديرًا‭ ‬لإدارة‭ ‬المواصفات‭ ‬الفنية‭ ‬والتأهيل‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭:‬

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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