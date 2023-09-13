تعيين مديرين في ((الأعلى للشباب والرياضة)) وجهاز الخدمة المدنية ومجلس المناقصات
التاريخ
9/13/2023 7:21:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (85) لسنة 2023 بتعيين مدير في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بناءً على عرْض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين السيد هاشم عبدالكريم السيد اسماعيل العلوي مديراً لإدارة الموارد والخدمات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
المادة الثانية
على رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (86) لسنة 2023 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناءً على عرْض رئيس جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعين في جهاز الخدمة المدنية كل من:
1- السيدة خديجة حسن علي الكربابادي
مديرًا لإدارة تنمية الموارد البشرية.
2- السيد عبدالله إبراهيم عبدالله رمضان
مديرًا لإدارة تقييم الوظائف.
3- السيد محمد عبدالقادر محمد زين العابدين مديرًا لإدارة التوظيف.
المادة الثانية:
على رئيس جهاز الخدمة المدنية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (87) لسنة 2023 بتعيين مدير في مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعين السيد لؤي علي عبدالله الحلو مديرًا لإدارة المواصفات الفنية والتأهيل في مجلس المناقصات والمزايدات.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس المناقصات والمزايدات تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. كلمات دالة
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