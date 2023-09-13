(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (81) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، وذلك بناءً على عرْض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصَّي الفقرتين (سابعاً) و(ثامناً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، النصَّان الآتيان:
سابعاً: وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، ويتبعه:
1 - مدير عام التعاون الدولي (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:
أ - رئيس مركز المدار.
ب - رئيس قطاع المنظَّمات.
2 - مدير عام العلاقات الثنائية (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:
أ - رئيس قطاع الشئون الآسيوية والمحيط الهادئ.
ب - رئيس قطاع الشئون العربية والإفريقية.
ج - رئيس قطاع الشئون الأوروبية.
د - رئيس قطاع شئون الأمريكيتين.
ه - رئيس قطاع شئون مجلس التعاون.
ثامنا: وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية والإدارية، ويتبعه:
1 - رئيس قطاع الخدمات القنصلية.
2 - إدارة التخطيط والمشاريع.
3 - إدارة نظم المعلومات.
4 - مدير عام الشئون المالية والإدارية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
أ - إدارة الموارد البشرية.
ب - إدارة الموارد المالية.
ج - إدارة الشئون الإدارية.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (82) لسنة 2023 بإعادة تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك بناءً على عرْض وزير السياحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك على النحو الآتي:
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:
أولاً: إدارة الرقابة السياحية.
ثانياً: إدارة السياسات والتخطيط.
ثالثاً: نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1 -إدارة الموارد والمعلومات.
2 -إدارة المشاريع والمنشآت.
رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للتسويق وتطوير الأعمال (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1 -إدارة التسويق والترويج.
2 -إدارة تطوير الأعمال والتراخيص.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (64) لسنة 2021 بإعادة تنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
المادة الثالثة
على وزير السياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (83) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (26) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة، وذلك بناءً على عرْض وزير الصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُلغى البند (2) من الفقرة (ثانياً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (26) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة.
المادة الثانية
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية. كلمات دالة