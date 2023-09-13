المادة‭ ‬الأولى

يُستبدَل‭ ‬بنصَّي‭ ‬الفقرتين‭ (‬سابعاً‭) ‬و‭(‬ثامناً‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬النصَّان‭ ‬الآتيان‭:‬

سابعاً‭: ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشئون‭ ‬السياسية،‭ ‬ويتبعه‭:‬

1‭ - ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ (‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬مساعد‭)‬،‭ ‬ويتبعه‭:‬

أ‭ - ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬المدار‭.‬

ب‭ - ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬المنظَّمات‭.‬

2‭ - ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ (‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬مساعد‭)‬،‭ ‬ويتبعه‭:‬

أ‭ - ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشئون‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭.‬

ب‭ - ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشئون‭ ‬العربية‭ ‬والإفريقية‭.‬

ج‭ - ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشئون‭ ‬الأوروبية‭.‬

د‭ - ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شئون‭ ‬الأمريكيتين‭.‬

ه‭ - ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شئون‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

ثامنا‭: ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشئون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬ويتبعه‭:‬

1‭ - ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭.‬

2‭ - ‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬والمشاريع‭.‬

3‭ - ‬إدارة‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭.‬

4‭ - ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الشئون‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ (‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬مساعد‭)‬،‭ ‬وتتبعه‭:‬

أ‭ - ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

ب‭ - ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭.‬

ج‭ - ‬إدارة‭ ‬الشئون‭ ‬الإدارية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬82‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬السياحة،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعاد‭ ‬تنظيم‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ (‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭)‬،‭ ‬ويتبعه‭:‬

أولاً‭: ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬السياحية‭.‬

ثانياً‭: ‬إدارة‭ ‬السياسات‭ ‬والتخطيط‭.‬

ثالثاً‭: ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬والمشاريع‭ (‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬مساعد‭)‬،‭ ‬وتتبعه‭:‬

1‭ -‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬والمعلومات‭.‬

2‭ -‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬والمنشآت‭.‬

رابعاً‭: ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬وتطوير‭ ‬الأعمال‭ (‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬مساعد‭)‬،‭ ‬وتتبعه‭:‬

1‭ -‬إدارة‭ ‬التسويق‭ ‬والترويج‭.‬

2‭ -‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬والتراخيص‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُلغى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬64‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬وزير‭ ‬السياحة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

وصدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬83‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬26‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬الصحة،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُلغى‭ ‬البند‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬الفقرة‭ (‬ثانياً‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬26‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬