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سـفير البحريـن لـدى ألمانيـا يلتقي وزيـر الدولـة بوزارة الصحـة الألمانية

9/13/2023 7:21:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬مع‭ ‬البروفيسور‭ ‬د‭. ‬إيدغار‭ ‬فرانك،‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الألمانية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وضرورة‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الطبية‭ ‬والتدريب‭ ‬الطبي‭ ‬خدمةً‭ ‬للمصالح‭ ‬المشتركة‭. ‬

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