سـفير البحريـن لـدى ألمانيـا يلتقي وزيـر الدولـة بوزارة الصحـة الألمانية
التاريخ
9/13/2023 7:21:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في مقر وزارة الصحة، مع البروفيسور د. إيدغار فرانك، وزير الدولة بوزارة الصحة الألمانية.
وتم خلال الاجتماع، تأكيد أهمية تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية في المجال الصحي بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، وضرورة تبادل الخبرات الطبية والتدريب الطبي خدمةً للمصالح المشتركة. كلمات دالة
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