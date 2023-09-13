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تعديل مرسوم تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

9/13/2023 7:21:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬84‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬57‭) ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬بشأن‭ ‬تبعية‭ ‬وتنظيم‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تُضاف‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬57‭) ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬بشأن‭ ‬تبعية‭ ‬وتنظيم‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فقرة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬رابعاً‭)‬،‭ ‬ويُعاد‭ ‬ترقيم‭ ‬باقي‭ ‬الفقرات‭ ‬تبعاً‭ ‬لذلك،‭ ‬نصها‭ ‬الآتي‭:‬

رابعاً‭: ‬إدارة‭ ‬الابتكار‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتطورة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN13092023000055011008ID1107064651

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