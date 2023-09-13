وزير التربية يستقبل رئيس جامعة الخليج العربي ويبحث معه سبل تعزيز التعاون
التاريخ
9/13/2023 7:21:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي، وذلك بمناسبة تسلمه لمهامه برئاسة الجامعة.
وفي بداية اللقاء هنأ الوزير رئيس الجامعة بمناسبة صدور قرار المؤتمر العام لجامعة الخليج العربي بتعيينه في هذا الموقع الأكاديمي المرموق، معبراً له عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح في قيادة هذا الصرح الأكاديمي نحو تحقيق الأهداف والرؤى التعليمية والتربوية المشتركة لدول الخليج العربي تحت قيادة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. كما بحث الوزير مع رئيس الجامعة أوجه دعم التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأجهزة التعليمية الواقعة تحت إشرافها وجامعة الخليج العربي، مؤكداً دعم الوزارة التام لبرامج ومشاريع جامعة الخليج العربي، ومثمناً إسهامات الجامعة العلمية والبحثية في شتى مناحي العمل التربوي.
من جانبه تقدم الدكتور سعد آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي بالشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، مؤكداً استمرار جامعة الخليج في الشراكة مع الوزارة بهدف تطوير التعليم والتعليم العالي ومخرجاتهما. كلمات دالة
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