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وزير التربية يستقبل رئيس جامعة الخليج العربي ويبحث معه سبل تعزيز التعاون

9/13/2023 7:21:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تسلمه‭ ‬لمهامه‭ ‬برئاسة‭ ‬الجامعة‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬هنأ‭ ‬الوزير‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬المؤتمر‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بتعيينه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬الأكاديمي‭ ‬المرموق،‭ ‬معبراً‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬أمنياته‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الأكاديمي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والرؤى‭ ‬التعليمية‭ ‬والتربوية‭ ‬المشتركة‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭. ‬كما‭ ‬بحث‭ ‬الوزير‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أوجه‭ ‬دعم‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والأجهزة‭ ‬التعليمية‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬إشرافها‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬دعم‭ ‬الوزارة‭ ‬التام‭ ‬لبرامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ومثمناً‭ ‬إسهامات‭ ‬الجامعة‭ ‬العلمية‭ ‬والبحثية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مناحي‭ ‬العمل‭ ‬التربوي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬تقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬ومخرجاتهما‭.‬

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