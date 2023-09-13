Thursday, 14 September 2023 04:43 GMT

منظمات حقوقية تدشن تقريرا عن موسم عاشوراء في البحرين

9/13/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬نموذج‭ ‬للحريات‭ ‬الدينية‭ ‬والتعايش‭ ‬بالعالم‭: ‬عاشوراء‭ ‬البحرين‭ ‬2023‮»‬‭ ‬أعدت‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭: ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬والمركز‭ ‬الخليجي‭ ‬الاوروبي‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬تقريرا‭ ‬مشتركا‭ ‬حول‭ ‬مناخ‭ ‬وقوانين‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية‭ ‬والتسامح‭ ‬في‭ ‬احياء‭ ‬مناسبة‭ ‬عاشوراء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ومنذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭.‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬المستقلة‭ ‬رصدت‭ ‬الاجواء‭ ‬والحريات‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬ومنها‭ ‬احياء‭ ‬موسم‭ ‬عاشوراء‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬المشاركة‭ ‬وعدد‭ ‬المآتم‭ ‬والحسينيات‭ ‬وعدد‭ ‬الخطباء،‭ ‬وانتشار‭ ‬المظاهر‭ ‬العاشورائية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والأحياء،‭ ‬بالإضافة‭
‬إلى‭ ‬حرية‭ ‬احياء‭ ‬المناسبة‭ ‬داخل‭ ‬مراكز‭ ‬الاصلاح‭ ‬والتأهيل‭.
‬وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬عاشوراء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تميّز‭ ‬بدعم‭ ‬وتنظيم‭ ‬راق‭ ‬وحريات‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬متابعة‭ ‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إحياء‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬أقدم‭ ‬وأبرز‭ ‬مأتم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬فريج‭ ‬المخارقة‭ ‬وسط‭ ‬المنامة‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬بناؤه‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬ومأتم‭ ‬العجم‭ ‬الكبير‭ ‬ومن‭ ‬ابرز‭ ‬المآتم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مأتم‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬ومأتم‭ ‬بن‭ ‬زبر‭ ‬ومأتم‭ ‬مدن‭ ‬ومأتم‭ ‬بن‭ ‬سلوم‭ ‬ومأتم‭ ‬المديفع‭ ‬ومأتم‭ ‬العريض‭ ‬ومأتم‭ ‬القصاب‭ ‬ومأتم‭ ‬الحاج‭ ‬خلف‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬صرّح‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فيصل‭ ‬فولاذ‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬54‭ ‬لمجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بجنيف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬جنيف‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬انعقاد‭ ‬دورة‭ ‬المجلس‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬للتسامح‭ ‬والتعايش،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عاشوراء‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تخصص‭ ‬عطلة‭ ‬رسمية‭ ‬لمدة‭ ‬يومين‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬التاسع‭ ‬والعاشر‭ ‬من‭ ‬محرم‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬الدعم‭ ‬للمآتم‭ ‬لإحياء‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭. ‬كما‭ ‬صرح‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخليجي‭ ‬الاوروبي‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬كميل‭ ‬البوشوكه‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬يمثل‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬النموذج‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذا‭ ‬مشاهد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بالبحرين‭ ‬لأتباع‭ ‬الأديان‭ ‬والمذاهب،‭ ‬ولكنها‭ ‬تتجلى‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬عاشوراء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬فالحرية‭ ‬الدينية‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬هو‭ ‬سمة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬عن‭ ‬سائر‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية،‭ ‬والأجمل‭ ‬هي‭ ‬صورة‭ ‬المودة‭ ‬والمحبة‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬مديرة‭ ‬دائرة‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخليجي‭ ‬الاوروبي‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬نتاليا‭ ‬بليشستوفا‭ ‬‮«‬ان‭ ‬التقرير‭ ‬اوضح‭ ‬مساحة‭ ‬الحرية‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬الفرد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬النظام‭ ‬والقانون،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬دستور‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬22‭): (‬حرية‭ ‬الضمير‭ ‬مطلقة،‭ ‬وتكفل‭ ‬الدولة‭ ‬حرمة‭ ‬دُور‭ ‬العبادة،‭ ‬وحرية‭ ‬القيام‭ ‬بشعائر‭ ‬الأديان‭ ‬والمواكب‭ ‬والاجتماعات‭ ‬الدينية‭ ‬طبقا‭ ‬للعادات‭ ‬المرعية‭ ‬في‭ ‬البلد‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬محمد‭ ‬السهلي‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المساجد‭ ‬والمآتم‭ ‬والعقارات‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬4167‭ ‬عقارا،‭ ‬منها‭ ‬891‭ ‬دور‭ ‬عبادة‭ (‬مسجد‭) ‬و625‭ ‬مأتما‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية‭ ‬2651‭ ‬عقارا،‭ ‬وهو‭ ‬دليل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬وأجواء‭ ‬التعددية‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬ودليل‭ ‬قوي‭ ‬وثابت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتستحق‭ ‬لتكون‭ ‬نموذجا‭ ‬ساطعا‭ ‬بالعالم‭.‬

كلمات دالة

MENAFN13092023000055011008ID1107064647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث