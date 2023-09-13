منظمات حقوقية تدشن تقريرا عن موسم عاشوراء في البحرين

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬المستقلة‭ ‬رصدت‭ ‬الاجواء‭ ‬والحريات‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬ومنها‭ ‬احياء‭ ‬موسم‭ ‬عاشوراء‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬المشاركة‭ ‬وعدد‭ ‬المآتم‭ ‬والحسينيات‭ ‬وعدد‭ ‬الخطباء،‭ ‬وانتشار‭ ‬المظاهر‭ ‬العاشورائية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والأحياء،‭ ‬بالإضافة‭

‬إلى‭ ‬حرية‭ ‬احياء‭ ‬المناسبة‭ ‬داخل‭ ‬مراكز‭ ‬الاصلاح‭ ‬والتأهيل‭.

‬وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬عاشوراء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تميّز‭ ‬بدعم‭ ‬وتنظيم‭ ‬راق‭ ‬وحريات‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬متابعة‭ ‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إحياء‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬أقدم‭ ‬وأبرز‭ ‬مأتم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬فريج‭ ‬المخارقة‭ ‬وسط‭ ‬المنامة‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬بناؤه‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬ومأتم‭ ‬العجم‭ ‬الكبير‭ ‬ومن‭ ‬ابرز‭ ‬المآتم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مأتم‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬ومأتم‭ ‬بن‭ ‬زبر‭ ‬ومأتم‭ ‬مدن‭ ‬ومأتم‭ ‬بن‭ ‬سلوم‭ ‬ومأتم‭ ‬المديفع‭ ‬ومأتم‭ ‬العريض‭ ‬ومأتم‭ ‬القصاب‭ ‬ومأتم‭ ‬الحاج‭ ‬خلف‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬صرّح‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فيصل‭ ‬فولاذ‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬54‭ ‬لمجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بجنيف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬جنيف‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬انعقاد‭ ‬دورة‭ ‬المجلس‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬للتسامح‭ ‬والتعايش،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عاشوراء‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬تخصص‭ ‬عطلة‭ ‬رسمية‭ ‬لمدة‭ ‬يومين‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬التاسع‭ ‬والعاشر‭ ‬من‭ ‬محرم‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬الدعم‭ ‬للمآتم‭ ‬لإحياء‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭. ‬كما‭ ‬صرح‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخليجي‭ ‬الاوروبي‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬كميل‭ ‬البوشوكه‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬يمثل‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬النموذج‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذا‭ ‬مشاهد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بالبحرين‭ ‬لأتباع‭ ‬الأديان‭ ‬والمذاهب،‭ ‬ولكنها‭ ‬تتجلى‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬عاشوراء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬فالحرية‭ ‬الدينية‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬هو‭ ‬سمة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬عن‭ ‬سائر‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية،‭ ‬والأجمل‭ ‬هي‭ ‬صورة‭ ‬المودة‭ ‬والمحبة‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬مديرة‭ ‬دائرة‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخليجي‭ ‬الاوروبي‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬نتاليا‭ ‬بليشستوفا‭ ‬‮«‬ان‭ ‬التقرير‭ ‬اوضح‭ ‬مساحة‭ ‬الحرية‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬الفرد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬النظام‭ ‬والقانون،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬دستور‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬22‭): (‬حرية‭ ‬الضمير‭ ‬مطلقة،‭ ‬وتكفل‭ ‬الدولة‭ ‬حرمة‭ ‬دُور‭ ‬العبادة،‭ ‬وحرية‭ ‬القيام‭ ‬بشعائر‭ ‬الأديان‭ ‬والمواكب‭ ‬والاجتماعات‭ ‬الدينية‭ ‬طبقا‭ ‬للعادات‭ ‬المرعية‭ ‬في‭ ‬البلد‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬محمد‭ ‬السهلي‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المساجد‭ ‬والمآتم‭ ‬والعقارات‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬4167‭ ‬عقارا،‭ ‬منها‭ ‬891‭ ‬دور‭ ‬عبادة‭ (‬مسجد‭) ‬و625‭ ‬مأتما‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬العقارات‭ ‬الوقفية‭ ‬2651‭ ‬عقارا،‭ ‬وهو‭ ‬دليل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬وأجواء‭ ‬التعددية‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬ودليل‭ ‬قوي‭ ‬وثابت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتستحق‭ ‬لتكون‭ ‬نموذجا‭ ‬ساطعا‭ ‬بالعالم‭.‬