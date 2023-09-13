البحرين تعزي البرازيل في ضحايا الإعصار المداري

البحرين تعزي البرازيل في ضحايا الإعصار المداري
التاريخ
9/13/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف وتضامن مملكة البحرين مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، في ضحايا الإعصار المداري الذي ضرب منطقة ريو غراندي دو سول وخلف أضرارًا جسيمة في الممتلكات، وأسفر عن وفاة العشرات من الأشخاص وإصابة المئات من الجرحى وتشريد الآلاف من السكان، معربة عن بالغ التعازي والمواساة إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى الحكومة والشعب البرازيلي الصديق، وتمنياتها سرعة الشفاء للمصابين والسلامة للجميع. كلمات دالة
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