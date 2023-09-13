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البحرين تعزي البرازيل في ضحايا الإعصار المداري

9/13/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تعاطف‭ ‬وتضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديقة،‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الإعصار‭ ‬المداري‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬منطقة‭ ‬ريو‭ ‬غراندي‭ ‬دو‭ ‬سول‭ ‬وخلف‭ ‬أضرارًا‭ ‬جسيمة‭ ‬في‭ ‬الممتلكات،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬وتشريد‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬وإلى‭ ‬الحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬البرازيلي‭ ‬الصديق،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬سرعة‭ ‬الشفاء‭ ‬للمصابين‭ ‬والسلامة‭ ‬للجميع‭.‬

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