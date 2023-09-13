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سفير البحرين لدى المملكة المتحدة يبحث مع عمدة الحي المالي في لندن الفرص الاستثمارية المشتركة

9/13/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬اجتمع‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬باللورد‭ ‬نيكولاس‭ ‬ليونز‭ ‬عمدة‭ ‬الحي‭ ‬المالي‭ ‬لمدينة‭ ‬لندن،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬إيان‭ ‬ليندسي‭ ‬مستشار‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

حيث‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬مخرجات‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬الأخيرة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬المنصرم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الزيارة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للتعاون‭ ‬والاستثمار‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬في‭ ‬مختف‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية،‭ ‬وطرح‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬عمدة‭ ‬الحي‭ ‬المالي‭ ‬لمدينة‭ ‬لندن‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التعاون‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الصديقين‭.‬

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