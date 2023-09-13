سفير البحرين لدى المملكة المتحدة يبحث مع عمدة الحي المالي في لندن الفرص الاستثمارية المشتركة
التاريخ
9/13/2023 7:21:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة باللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن، وذلك بحضور إيان ليندسي مستشار بمجلس التنمية الاقتصادية.
حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة مخرجات الزيارة الرسمية الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة المتحدة خلال شهر يوليو المنصرم، بالإضافة إلى آخر ما توصلت إليه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة على هامش الزيارة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات والمهارات في مختف المجالات الاقتصادية والمالية، وطرح أحدث التقنيات في القطاع المالي رغبة في تعزيز التعاون البناء وتوفير فرص نوعية للمستثمرين من كلا البلدين الصديقين.
وقد أشاد عمدة الحي المالي لمدينة لندن بعمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مختلف المؤسسات المالية التي تأتي من حرص البلدين الصديقين على دفع عجلة التعاون وفتح آفاق أكثر شمولًا تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين. كلمات دالة
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