وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬السفراء‭ ‬عن‭ ‬تعازيهم‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬إقليم‭ ‬الحوز‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية،‭ ‬والفيضانات‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬الليبية‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الترحيب‭ ‬بسفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬التونسية‭ ‬المعين‭ ‬حديثًا‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬متمنين‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬الجديدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العربية‭ ‬والمحلية‭ ‬البريطانية‭.‬

والتقى‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬السفراء‭ ‬بالسيد‭ ‬مارتين‭ ‬وار،‭ ‬رئيس‭ ‬خلية‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية،‭ ‬والذي‭ ‬قام‭ ‬بتقديم‭ ‬عرض‭ ‬تعريفي‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬ومهام‭ ‬الخلية‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الخلية‭ ‬والدول‭ ‬الـــ‭ ‬86‭ ‬المشاركة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الصديقة‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬مارتين‭ ‬وار‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الخلية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬لتحركات‭ ‬وأيدولوجية‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المتطرفة‭ ‬وسبل‭ ‬محاربتها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وبدور‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬عنصرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬خلية‭ ‬الاتصالات‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016م،‭ ‬والذي‭ ‬تمثل‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بانتداب‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الشيخة‭ ‬لطيفة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬كوادرها‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬التقى‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بالسيد‭ ‬عمر‭ ‬بدور،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمؤسسة‭ ‬لندن‭ ‬العربية،‭ ‬والذي‭ ‬قدم‭ ‬عرضًا‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬حيال‭ ‬احتفال‭ ‬جائزة‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬2024م،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬احتفاءً‭ ‬بإنجازات‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬ومساهماتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬التقى‭ ‬السفراء‭ ‬بالسيدة‭ ‬أنيسة‭ ‬محمود،‭ ‬مدير‭ ‬مجموعة‭ ‬عمل‭ ‬مكافحة‭ ‬الإسلاموفوبيا،‭ ‬واطلعوا‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬مساعيها‭ ‬لمحاربة‭ ‬التحركات‭ ‬الموجهة‭ ‬ضد‭ ‬الإسلام‭ ‬وإظهار‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬يتسم‭ ‬بها‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬من‭ ‬العدل،‭ ‬والمساواة،‭ ‬والوسطية،‭ ‬والوضوح‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬المجلس‭ ‬بدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬المجموعة‭ ‬لما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬خير‭ ‬لصالح‭ ‬كل‭ ‬الشعوب‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬

وبعد‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أقام‭ ‬عميد‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العربي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬السيد‭ ‬أندرو‭ ‬ميتشل،‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬التنمية‭ ‬وإفريقيا‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬البريطانية،‭ ‬بحضور‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬بوزير‭ ‬الدولة‭ ‬البريطاني،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اهتمام‭ ‬مجلس‭ ‬السفراء‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومتابعة‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬البريطانية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة‭.‬