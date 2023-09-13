عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يترأس مجلس السفراء العرب
التاريخ
9/13/2023 7:21:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، اجتماع مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة، وبحضور عدد من كبار مسؤولي وشخصيات المملكة المتحدة.
وفي بداية الاجتماع، أعرب السفراء عن تعازيهم في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش المغربية، والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين. كما تم الترحيب بسفير الجمهورية التونسية المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، متمنين له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام العربي المشترك، وآخر التطورات السياسية على الساحة العربية والمحلية البريطانية.
والتقى أعضاء مجلس السفراء بالسيد مارتين وار، رئيس خلية التحالف الدولي للاتصالات الاستراتيجية لمكافحة تنظيم «داعش» بوزارة الخارجية البريطانية، والذي قام بتقديم عرض تعريفي تناول فيه دور ومهام الخلية والإنجازات التي حققتها على مدار السنوات السابقة، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الخلية والدول الـــ 86 المشاركة، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الدول العربية الصديقة.
كما أشاد مارتين وار بالدور البارز الذي تقوم به مملكة البحرين في دعم هذه الخلية التي تعمل على التصدي لتحركات وأيدولوجية تنظيم داعش المتطرفة وسبل محاربتها مع الدول الصديقة في المنطقة وبدور الكفاءات البحرينية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في عمل خلية الاتصالات منذ نشأتها في عام 2016م، والذي تمثل مؤخرًا بانتداب الدبلوماسية الشيخة لطيفة بنت أحمد آل خليفة من ضمن صفوف كوادرها.
علاوة على ذلك، التقى أعضاء المجلس بالسيد عمر بدور، المدير العام لمؤسسة لندن العربية، والذي قدم عرضًا عن آخر مستجدات الخطوات التي تقوم بها المؤسسة حيال احتفال جائزة المرأة العربية 2024م، والذي سيقام على مدار أربعة أيام في العاصمة البريطانية لندن، احتفاءً بإنجازات المرأة العربية ومساهماتها الكبيرة في مختلف المجالات.
كما التقى السفراء بالسيدة أنيسة محمود، مدير مجموعة عمل مكافحة الإسلاموفوبيا، واطلعوا على مبادرة المجموعة في مساعيها لمحاربة التحركات الموجهة ضد الإسلام وإظهار الصورة الحقيقة التي يتسم بها الدين الإسلامي الحنيف من العدل، والمساواة، والوسطية، والوضوح. كما تم الاتفاق على قيام المجلس بدعم مبادرات المجموعة لما تقدمه من خير لصالح كل الشعوب الإسلامية في مختلف أنحاء العالم.
وبعد الاجتماع، أقام عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين في لندن مأدبة غداء على شرف السيد أندرو ميتشل، وزير الدولة لشؤون التنمية وإفريقيا بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، بحضور سفراء الدول العربية، حيث رحب بوزير الدولة البريطاني، معربًا عن اهتمام مجلس السفراء العرب في المملكة المتحدة بتعزيز التعاون بين الدول العربية والمملكة المتحدة ومتابعة كل القضايا العربية في الساحة السياسية البريطانية.
وتم خلال اللقاء، الاطلاع على أبرز التطورات المتعلقة بالأوضاع الحالية في المنطقة والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك بين الدول العربية والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها على كل الأصعدة. كلمات دالة
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