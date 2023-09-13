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وهيب الناصر: البحرين بعيدة عن نطاق الزلازل وإعصار دانيال

9/13/2023 7:21:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬

أكد‭ ‬د‭. ‬وهيب‭ ‬الناصر‭ ‬أستاذ‭ ‬الفيزياء‭ ‬التطبيقية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬حزام‭ ‬الزلازل،‭ ‬والتاريخ‭ ‬يؤكد‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لا‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الزلازل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأرض‭ ‬تشهد‭ ‬حوالي‭ ‬مليون‭ ‬هزة‭ ‬أرضية‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬وهي‭ ‬هزات‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬ولا‭ ‬يشعر‭ ‬بها‭ ‬لأنها‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬ريختر،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬للهزات‭ ‬التي‭ ‬درجتها‭ ‬2‭ ‬ريختر‭ ‬والتي‭ ‬تحدث‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬هزة‭ ‬أرضية‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬بينما‭ ‬الزلازل‭ ‬التي‭ ‬درجتها‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬و10‭ ‬ريختر‭ ‬فإنها‭ ‬ذات‭ ‬قوة‭ ‬تدميرية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وتؤثر‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬القريبة‭ ‬منها،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬بالزلازل‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬إعصار‭ ‬دانيال‭ ‬فكشف‭ ‬د‭. ‬الناصر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬بعيدة‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬الإعصار‭ ‬لأنه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬توافر‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬مثل‭ ‬البحار‭ ‬الواسعة‭ ‬والمحيطات‭ ‬ودرجات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الرطوبة‭ ‬والحرارة‭ ‬مثل‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬بينما‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬والبحار‭ ‬والرطوبة‭ ‬العالية‭ ‬رغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة،‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تكون‭ ‬الأعاصير‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأعاصير‭ ‬ممكن‭ ‬أن‭ ‬تتنبأ‭ ‬بها‭ ‬الأرصاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬وتحدد‭ ‬بدقة‭ ‬اتجاه‭ ‬الإعصار،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬الزلازل‭ ‬والأعاصير‭.‬

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