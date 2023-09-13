وهيب الناصر: البحرين بعيدة عن نطاق الزلازل وإعصار دانيال

وهيب الناصر: البحرين بعيدة عن نطاق الزلازل وإعصار دانيال
التاريخ
9/13/2023 7:21:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس
أكد د. وهيب الناصر أستاذ الفيزياء التطبيقية في جامعة الخليج العربي أن مملكة البحرين بعيدة عن حزام الزلازل، والتاريخ يؤكد ذلك أن منطقة الخليج العربي لا تقع في منطقة الزلازل، مشيرا إلى أن الأرض تشهد حوالي مليون هزة أرضية في السنة وهي هزات لا تشكل خطرا على الإنسان ولا يشعر بها لأنها أقل من واحد ريختر، وكذلك الحال للهزات التي درجتها 2 ريختر والتي تحدث أقل من مليون هزة أرضية في السنة، بينما الزلازل التي درجتها بين 7 و10 ريختر فإنها ذات قوة تدميرية كبيرة، وتؤثر على الدول القريبة منها، مشددا على أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل. أما بالنسبة إلى إعصار دانيال فكشف د. الناصر أن مملكة البحرين ودول الخليج بعيدة كل البعد عن الإعصار لأنه يحتاج إلى توافر مساحات واسعة من المياه مثل البحار الواسعة والمحيطات ودرجات عالية من الرطوبة والحرارة مثل البحر المتوسط، بينما منطقة الخليج لا تمتلك مساحات شاسعة من المياه والبحار والرطوبة العالية رغم ارتفاع درجة الحرارة، ما لا يساعد على تكون الأعاصير في دول الخليج، مشيرا إلى أن الأعاصير ممكن أن تتنبأ بها الأرصاد من خلال الأقمار الصناعية وتحدد بدقة اتجاه الإعصار، لافتا إلى أنه لا توجد علاقة بين الزلازل والأعاصير. كلمات دالة
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