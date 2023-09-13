أثناء لقائهم الطلبة المبتعثين لدراسة الطبممثلو البعثات الدبلوماسية الخليجية يشيدون بجامعة الخليج العربي
التاريخ
9/13/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد ممثلو البعثات الدبلوماسية ورؤساء المكاتب الثقافية لمجموعة من دول الخليج العربية بالمستوى الأكاديمي المتميز، والرعاية والاهتمام اللذين تقدمهما جامعة الخليج العربي للطلبة المبتعثين من مختلف الدول الخليجية. جاء ذلك عقب لقاء سفراء ورؤساء المكاتب الثقافية لمجموعة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طلبة بلدانهم المقبولين في السنة التحضيرية والسنة الأولى بكلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الخليج العربي للعام الأكاديمي 2023/2024، حيث جاء اللقاء ضمن برنامج فعاليات التهيئة والإرشاد الأكاديمي للطلبة المستجدين بجامعة الخليج العربي.
إلى ذلك، حث سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين
فيصل بن حارب البوسعيدي الطلبة العمانيين على الجهد والاجتهاد في سبيل التميز والعودة لخدمة سلطنة عمان ودفع عجلة النهوض بالقطاع الصحي بعد التخرج. واستمع أثناء اللقاء إلى مجموعة من مطالب الطلبة، واعداً بالسعي لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مسيرتهم التعلمية في جامعة الخليج العربي. وقال السفير البوسعيدي إن جامعة الخليج العربي جامعة خليجية ذات مستوى متميز، أسسها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل أكثر من 30 عاماً لخدمة أبناء المنطقة. وأعرب على نحو متصل عن سعادته بدعوة الجامعة للسفراء ورؤساء المكاتب الثقافية للالتقاء بالطلبة المبتعثين من مختلف الدول الخليجية.
من جانبه قال الملحق الثقافي للمملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين السيد الدكتور مبارك الدوسري: نفخر بهذا الصرح التعليمي المتميز - جامعة الخليج العربي - التي خرجت خيرة من القيادات في مختلف المجالات الصحية والعلمية. وحث الملحق السعودي الطلبة على الجد والاجتهاد وان يكونوا خير سفراء للمملكة العربية السعودية في رحلتهم التعليمية في جامعة الخليج العربي، مبينا بأن طلبة الطب المبتعثين اختيروا بعناية من بين آلاف الطلبة السعوديين المتقدمين لبرنامج البعثات، مما يجعلهم نخبة الطلبة المبتعثين لدى المملكة العربية السعودية. وأكد على نحو متصل على أن جامعة الخليج العربي نموذج مشرف لتميز الجامعات الخليجية والعربية، وهي تتمتع بمستوى عال من الرقي والجودة على مستوى المباني والأساتذة والمخرجات، لذلك تمثل جامعة الخليج العربي خياراً مثالياً للطلبة المبتعثين. بدوره ركز رئيس المكتب الثقافي الكويتي في البحرين الدكتور محمد الدغيم على حث الطلبة المبتعثين على التحلي بالمسؤولية العلمية والسلوكية لتمثيل دولة الكويت خير تمثيل. مؤكداً أن جامعة الخليج العربي من أولى الخيارات التي يفضلها الطلبة المبتعثون لدراسة الطب خارج دولة الكويت، لما تتمتع به من تميز علمي واهتمام بالطلبة، ولسمعتها المميزة على مستوى جودة المخرجات. كلمات دالة
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