إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬حث‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮

‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬البوسعيدي‭ ‬الطلبة‭ ‬العمانيين‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬التميز‭ ‬والعودة‭ ‬لخدمة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬النهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭. ‬واستمع‭ ‬أثناء‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مطالب‭ ‬الطلبة،‭ ‬واعداً‭ ‬بالسعي‭ ‬لتذليل‭ ‬كافة‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬مسيرتهم‭ ‬التعلمية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭. ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬البوسعيدي‭ ‬إن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬جامعة‭ ‬خليجية‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬متميز،‭ ‬أسسها‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬لخدمة‭ ‬أبناء‭ ‬المنطقة‭. ‬وأعرب‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متصل‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بدعوة‭ ‬الجامعة‭ ‬للسفراء‭ ‬ورؤساء‭ ‬المكاتب‭ ‬الثقافية‭ ‬للالتقاء‭ ‬بالطلبة‭ ‬المبتعثين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الملحق‭ ‬الثقافي‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬الدكتور‭ ‬مبارك‭ ‬الدوسري‭: ‬نفخر‭ ‬بهذا‭ ‬الصرح‭ ‬التعليمي‭ ‬المتميز‭ - ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ - ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬خيرة‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية‭ ‬والعلمية‭. ‬وحث‭ ‬الملحق‭ ‬السعودي‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬الجد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬وان‭ ‬يكونوا‭ ‬خير‭ ‬سفراء‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬رحلتهم‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬مبينا‭ ‬بأن‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬المبتعثين‭ ‬اختيروا‭ ‬بعناية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬آلاف‭ ‬الطلبة‭ ‬السعوديين‭ ‬المتقدمين‭ ‬لبرنامج‭ ‬البعثات،‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬نخبة‭ ‬الطلبة‭ ‬المبتعثين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متصل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬نموذج‭ ‬مشرف‭ ‬لتميز‭ ‬الجامعات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية،‭ ‬وهي‭ ‬تتمتع‭ ‬بمستوى‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الرقي‭ ‬والجودة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المباني‭ ‬والأساتذة‭ ‬والمخرجات،‭ ‬لذلك‭ ‬تمثل‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬خياراً‭ ‬مثالياً‭ ‬للطلبة‭ ‬المبتعثين‭. ‬بدوره‭ ‬ركز‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬الثقافي‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الدغيم‭ ‬على‭ ‬حث‭ ‬الطلبة‭ ‬المبتعثين‭ ‬على‭ ‬التحلي‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬العلمية‭ ‬والسلوكية‭ ‬لتمثيل‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭. ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬الخيارات‭ ‬التي‭ ‬يفضلها‭ ‬الطلبة‭ ‬المبتعثون‭ ‬لدراسة‭ ‬الطب‭ ‬خارج‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬علمي‭ ‬واهتمام‭ ‬بالطلبة،‭ ‬ولسمعتها‭ ‬المميزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جودة‭ ‬المخرجات‭.‬