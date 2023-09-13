Thursday, 14 September 2023 04:42 GMT

السعودية تضم تيران وصنافير إلى خارطتها الرسمية وتعدل تسميتهما

9/13/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نشرت‭ ‬السعودية،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬خارطتها‭ ‬الرسمية‭ ‬وضمت‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬اللتين‭ ‬وافقت‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬ملكيتهما‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭. ‬الخارطة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬‮«‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للمساحة‭ ‬والمعلومات‭ ‬الجيومكانية‮»‬‭ ‬بوصفها‭ ‬الجهة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬الخارطة‭ ‬الرسمية‭ ‬للمملكة‭ ‬بالحدود‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬ضم‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬السعودية‭ ‬البحرية،‭ ‬بعد‭ ‬تنازل‭ ‬مصر‭ ‬عنهما‭.‬

وأعطت‭ ‬الهيئة‭ ‬السعودية‭ ‬تسمية‭ ‬مختلفة‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬للجزيرتين؛‭ ‬إذ‭ ‬أطلقت‭ ‬‮«‬صنافر‮»‬‭ ‬على‭ ‬صنافير،‭ ‬و«ثيران‮»‬‭ ‬على‭ ‬تيران‭. ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬الخارطة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬والمؤسسات‭ ‬كافة‭. ‬ويقع‭ ‬مضيق‭ ‬تيران،‭ ‬وهو‭ ‬امتداد‭ ‬ذو‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬يسهل‭ ‬وصول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬تيران‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬العقبة،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬الميناء‭ ‬الوحيد‭ ‬للأردن‭ ‬غير‭ ‬الساحلي،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬نقطة‭ ‬وصول‭ ‬حاسمة‭ ‬لأنشطة‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

أما‭ ‬جزيرة‭ ‬تيران،‭ ‬فهي‭ ‬أقرب‭ ‬الجزيرتين‭ ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬المصري،‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬كيلومترات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬منتجع‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

MENAFN13092023000055011008ID1107064641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث