السعودية تضم تيران وصنافير إلى خارطتها الرسمية وتعدل تسميتهما
التاريخ
9/13/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نشرت السعودية، يوم الثلاثاء، خارطتها الرسمية وضمت جزيرتي تيران وصنافير اللتين وافقت مصر على نقل ملكيتهما إلى المملكة. الخارطة التي نشرتها «الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية» بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة عن إنتاج الخارطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة، كشفت عن ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى حدود السعودية البحرية، بعد تنازل مصر عنهما.
وأعطت الهيئة السعودية تسمية مختلفة قليلا عن المتعارف عليها للجزيرتين؛ إذ أطلقت «صنافر» على صنافير، و«ثيران» على تيران. ودعت إلى اعتماد الخارطة في المحافل والمؤسسات كافة. ويقع مضيق تيران، وهو امتداد ذو أهمية كبيرة يسهل وصول إسرائيل إلى البحر الأحمر، على مقربة من جزيرة تيران عند مدخل العقبة، والذي يعد بمثابة الميناء الوحيد للأردن غير الساحلي، ما يجعله نقطة وصول حاسمة لأنشطة التجارة البحرية في البلاد.
أما جزيرة تيران، فهي أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، وتقع على بعد 6 كيلومترات فقط من منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
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