نشرت‭ ‬السعودية،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬خارطتها‭ ‬الرسمية‭ ‬وضمت‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬اللتين‭ ‬وافقت‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬ملكيتهما‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭. ‬الخارطة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬‮«‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للمساحة‭ ‬والمعلومات‭ ‬الجيومكانية‮»‬‭ ‬بوصفها‭ ‬الجهة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬الخارطة‭ ‬الرسمية‭ ‬للمملكة‭ ‬بالحدود‭ ‬الدولية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬ضم‭ ‬جزيرتي‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬السعودية‭ ‬البحرية،‭ ‬بعد‭ ‬تنازل‭ ‬مصر‭ ‬عنهما‭.‬

وأعطت‭ ‬الهيئة‭ ‬السعودية‭ ‬تسمية‭ ‬مختلفة‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬للجزيرتين؛‭ ‬إذ‭ ‬أطلقت‭ ‬‮«‬صنافر‮»‬‭ ‬على‭ ‬صنافير،‭ ‬و«ثيران‮»‬‭ ‬على‭ ‬تيران‭. ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬الخارطة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬والمؤسسات‭ ‬كافة‭. ‬ويقع‭ ‬مضيق‭ ‬تيران،‭ ‬وهو‭ ‬امتداد‭ ‬ذو‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬يسهل‭ ‬وصول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬تيران‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬العقبة،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬الميناء‭ ‬الوحيد‭ ‬للأردن‭ ‬غير‭ ‬الساحلي،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬نقطة‭ ‬وصول‭ ‬حاسمة‭ ‬لأنشطة‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

أما‭ ‬جزيرة‭ ‬تيران،‭ ‬فهي‭ ‬أقرب‭ ‬الجزيرتين‭ ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬المصري،‭ ‬وتقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬كيلومترات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬منتجع‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬