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حاكم الشارقة: نرفض المصطلحات الدخيلة على اللغة العربية

9/13/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الشارقة‭ - ‬وام‭: ‬أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭ ‬رفضه‭ ‬تسجيل‭ ‬وإضافة‭ ‬كلمات‭ ‬أجنبية‭ ‬إلى‭ ‬لغتنا‭ ‬العربية‭ ‬بداعي‭ ‬أنها‭ ‬دارجة،‭ ‬كاشفاً‭ ‬سموه‭ ‬أنه‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مجمع‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬لمناقشة‭ ‬جميع‭ ‬الكلمات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬بجانب‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬ترند‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإعادة‭ ‬حتى‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بها،‭ ‬مشدداً‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬ليس‭ ‬سهلاً‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

وقال‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي‭: ‬‮«‬استخدام‭ ‬الكلمات‭ ‬الأجنبية‭ ‬أصبح‭ ‬أمراً‭ ‬مبالغاً‭ ‬فيه؛‭ ‬فمنذ‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬تجمعت‭ ‬كلمات‭ ‬وأصبح‭ ‬البعض‭ ‬يستخدمها‭ ‬واعتبر‭ ‬أنها‭ ‬دخلت‭ ‬على‭ ‬الكلمات‭ ‬المستخدمة‭ ‬والآن‭ ‬أضافوا‭ ‬كلمة‭ (‬ترند‭) ‬ولم‭ ‬يعترفوا‭ ‬بها‭ ‬وإنما‭ ‬أضيفت‭ ‬فقط‭ ‬وهذا‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬والناس‭ ‬أخذت‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬سُجِلت‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬ليس‭ ‬معترفاً‭ ‬بها‭ ‬ولكنها‭ ‬كأنها‭ ‬اعتُرِف‭ ‬بها‭ ‬والآن‭ ‬أنا‭ ‬كعضو‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬نطالب‭ ‬بإعادة‭ ‬حتى‭ ‬الكلمات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بها،‭ ‬فالتجاوزات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نعيدها‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نعترف‭ ‬بأشياء‭ ‬إضافية‭ ‬وإنما‭ ‬المسألة‭ ‬هي‭ ‬تصحيح‭ ‬ما‭ ‬فات،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬قالوا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بما‭ ‬أنكم‭ ‬تريدون‭ ‬إعادة‭ ‬مناقشة‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الكلمات‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬إذن‭ ‬ضعوا‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الكلمات‭ ‬كلمة‭ (‬ترند‭) ‬فأنا‭ ‬اقترحت‭ ‬أن‭ ‬تستبدل‭ ‬كلمة‭ (‬ترند‭) ‬بكلمة‭ (‬متداول‭) ‬أو‭ (‬قمة‭ ‬التداول‭)‬‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬الآن‭ ‬نحن‭ ‬لدينا‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬ونحن‭ ‬نتساءل‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬سينتج‭ ‬عنه،‭ ‬هل‭ ‬المجمع‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬سيعترف‭ ‬بتلك‭ ‬الكلمات؟‮»‬‭. ‬

واختتم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نقول‭ ‬للناس‭ ‬ليس‭ ‬بالسهل‭ ‬ولا‭ ‬يجرؤ‭ ‬أحد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬في‭ ‬اللغة،‭ ‬وعلى‭ ‬المجامع‭ ‬اللغوية‭ ‬أن‭ ‬تنقح‭ ‬الكلمات؛‭ ‬فهناك‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ (‬المتغربين‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬لغتنا‭ ‬خاصتنا‭ ‬ونحن‭ ‬نحافظ‭ ‬عليها‭ ‬فنبشر‭ ‬الإخوة‭ ‬في‭ ‬المجامع‭ ‬ونطمئنهم‮»‬‭.‬

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