خـمـس قـرى مـصـريـة تشيـع جـثامين 74شابا قضوا في أحداث ((درنة)) بليبيا
التاريخ
9/13/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة -سيد عبدالقادر:
خيم الحزن الشديد على خمس قرى بمحافظة بني سويف المصرية (146 كيلو مترا جنوب القاهرة)، خلال تشييع جثامين 74شابا من أبنائها قضوا نحبهم في أحداث مدينة درنة الليبية، التي ضربها إعصار دانيال. شهدت القرى الخمس «الشريف -قمبش الحمراء -بنى عتمان – فزارة -سدس» إقامة صلاة الجنازة، على الضحايا وشيعت الجثامين في جنازات مهيبة.
كان 74 شابا من أبناء محافظة بني سويف قد لقوا مصرعهم من جراء إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة الليبية، من بينهم 68 من قرية الشريف، و6 من قرى فزارة، وقمبش وبني عتمان، وسدس، التابعة لمركز ببا.
وسادت حالة من الحزن الشديد بقرية الشريف، خاصة بأسرة رجب عبد الفتاح، التي فقدت 3 شباب أشقاء هم «أحمد ومحمود وعبدالرحمن» الذين سافروا للعمل بليبيا في مهن المعمار المختلفة لتجهيز جهاز عرس شقيقتهم، عقب وفاة والدهم منذ أقل من عام.
واتشحت نساء القرية بالملابس السوداء وبدأت أصوات القرآن الكريم تخرج من كل منزل، وما من بيت إلا وتسوده حالة من الحزن الشديد.
وتداول الأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي كشفا بأسماء الضحايا والمفقودين من أبناء القرية والتي تضمنت أسماء أشقاء وأبناء عمومة.
وقد أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال، الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها، أمس الإثنين، أنه تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي، والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها.
وتداول الأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي كشوفات بها أسماء الضحايا من أبناء القرية والتي تضمن أسماء أشقاء وأبناء عمومة.
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