القاهرة‭ -‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬

خيم‭ ‬الحزن‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬قرى‭ ‬بمحافظة‭ ‬بني‭ ‬سويف‭ ‬المصرية‭ (‬146‭ ‬كيلو‭ ‬مترا‭ ‬جنوب‭ ‬القاهرة‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬تشييع‭ ‬جثامين‭ ‬74شابا‭ ‬من‭ ‬أبنائها‭ ‬قضوا‭ ‬نحبهم‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬الليبية،‭ ‬التي‭ ‬ضربها‭ ‬إعصار‭ ‬دانيال‭. ‬شهدت‭ ‬القرى‭ ‬الخمس‭ ‬‮«‬الشريف‭ -‬قمبش‭ ‬الحمراء‭ -‬بنى‭ ‬عتمان‭ ‬ – فزارة‭ -‬سدس‮»‬‭ ‬إقامة‭ ‬صلاة‭ ‬الجنازة،‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬وشيعت‭ ‬الجثامين‭ ‬في‭ ‬جنازات‭ ‬مهيبة‭.‬

كان‭ ‬74‭ ‬شابا‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬محافظة‭ ‬بني‭ ‬سويف‭ ‬قد‭ ‬لقوا‭ ‬مصرعهم‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬إعصار‭ ‬دانيال،‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬الليبية،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬68‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬الشريف،‭ ‬و6‭ ‬من‭ ‬قرى‭ ‬فزارة،‭ ‬وقمبش‭ ‬وبني‭ ‬عتمان،‭ ‬وسدس،‭ ‬التابعة‭ ‬لمركز‭ ‬ببا‭.‬

وسادت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬الشديد‭ ‬بقرية‭ ‬الشريف،‭ ‬خاصة‭ ‬بأسرة‭ ‬رجب‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح،‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬3‭ ‬شباب‭ ‬أشقاء‭ ‬هم‭ ‬‮«‬أحمد‭ ‬ومحمود‭ ‬وعبدالرحمن‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬سافروا‭ ‬للعمل‭ ‬بليبيا‭ ‬في‭ ‬مهن‭ ‬المعمار‭ ‬المختلفة‭ ‬لتجهيز‭ ‬جهاز‭ ‬عرس‭ ‬شقيقتهم،‭ ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬والدهم‭ ‬منذ‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭.‬

واتشحت‭ ‬نساء‭ ‬القرية‭ ‬بالملابس‭ ‬السوداء‭ ‬وبدأت‭ ‬أصوات‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬منزل،‭ ‬وما‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬إلا‭ ‬وتسوده‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬الشديد‭.‬

وتداول‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كشفا‭ ‬بأسماء‭ ‬الضحايا‭ ‬والمفقودين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬القرية‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬أسماء‭ ‬أشقاء‭ ‬وأبناء‭ ‬عمومة‭.‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬أنها‭ ‬تتابع‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الإعصار‭ ‬دانيال،‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬والمدن‭ ‬الليبية،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والمفقودين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬المصريين‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬خط‭ ‬ساخن‭ ‬للتواصل‭ ‬بين‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬والقنصلية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بني‭ ‬غازي،‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الليبي‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬تطورات‭ ‬أوضاع‭ ‬المواطنين‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المنكوبة‭ ‬وجهود‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالضحايا‭ ‬وسبل‭ ‬حصر‭ ‬أعدادهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬انقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬وتدمير‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬المؤدية‭ ‬إليها‭.‬

وتداول‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كشوفات‭ ‬بها‭ ‬أسماء‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬القرية‭ ‬والتي‭ ‬تضمن‭ ‬أسماء‭ ‬أشقاء‭ ‬وأبناء‭ ‬عمومة‭. ‬