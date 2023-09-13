Thursday, 14 September 2023 04:42 GMT

خـمـس قـرى مـصـريـة تشيـع جـثامين 74شابا قضوا في أحداث ((درنة)) بليبيا

9/13/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ -‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬

خيم‭ ‬الحزن‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬قرى‭ ‬بمحافظة‭ ‬بني‭ ‬سويف‭ ‬المصرية‭ (‬146‭ ‬كيلو‭ ‬مترا‭ ‬جنوب‭ ‬القاهرة‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬تشييع‭ ‬جثامين‭ ‬74شابا‭ ‬من‭ ‬أبنائها‭ ‬قضوا‭ ‬نحبهم‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬الليبية،‭ ‬التي‭ ‬ضربها‭ ‬إعصار‭ ‬دانيال‭. ‬شهدت‭ ‬القرى‭ ‬الخمس‭ ‬‮«‬الشريف‭ -‬قمبش‭ ‬الحمراء‭ -‬بنى‭ ‬عتمان‭ ‬ فزارة‭ -‬سدس‮»‬‭ ‬إقامة‭ ‬صلاة‭ ‬الجنازة،‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬وشيعت‭ ‬الجثامين‭ ‬في‭ ‬جنازات‭ ‬مهيبة‭.‬

كان‭ ‬74‭ ‬شابا‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬محافظة‭ ‬بني‭ ‬سويف‭ ‬قد‭ ‬لقوا‭ ‬مصرعهم‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬إعصار‭ ‬دانيال،‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬الليبية،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬68‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬الشريف،‭ ‬و6‭ ‬من‭ ‬قرى‭ ‬فزارة،‭ ‬وقمبش‭ ‬وبني‭ ‬عتمان،‭ ‬وسدس،‭ ‬التابعة‭ ‬لمركز‭ ‬ببا‭.‬

وسادت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬الشديد‭ ‬بقرية‭ ‬الشريف،‭ ‬خاصة‭ ‬بأسرة‭ ‬رجب‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح،‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬3‭ ‬شباب‭ ‬أشقاء‭ ‬هم‭ ‬‮«‬أحمد‭ ‬ومحمود‭ ‬وعبدالرحمن‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬سافروا‭ ‬للعمل‭ ‬بليبيا‭ ‬في‭ ‬مهن‭ ‬المعمار‭ ‬المختلفة‭ ‬لتجهيز‭ ‬جهاز‭ ‬عرس‭ ‬شقيقتهم،‭ ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬والدهم‭ ‬منذ‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭.‬

واتشحت‭ ‬نساء‭ ‬القرية‭ ‬بالملابس‭ ‬السوداء‭ ‬وبدأت‭ ‬أصوات‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬منزل،‭ ‬وما‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬إلا‭ ‬وتسوده‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬الشديد‭.‬

وتداول‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كشفا‭ ‬بأسماء‭ ‬الضحايا‭ ‬والمفقودين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬القرية‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬أسماء‭ ‬أشقاء‭ ‬وأبناء‭ ‬عمومة‭.‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬أنها‭ ‬تتابع‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الإعصار‭ ‬دانيال،‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬والمدن‭ ‬الليبية،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والمفقودين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬المصريين‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬خط‭ ‬ساخن‭ ‬للتواصل‭ ‬بين‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬والقنصلية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بني‭ ‬غازي،‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الليبي‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬تطورات‭ ‬أوضاع‭ ‬المواطنين‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المنكوبة‭ ‬وجهود‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالضحايا‭ ‬وسبل‭ ‬حصر‭ ‬أعدادهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬المعنية،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬انقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬وتدمير‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬المؤدية‭ ‬إليها‭.‬

وتداول‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كشوفات‭ ‬بها‭ ‬أسماء‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬القرية‭ ‬والتي‭ ‬تضمن‭ ‬أسماء‭ ‬أشقاء‭ ‬وأبناء‭ ‬عمومة‭. ‬

MENAFN13092023000055011008ID1107064639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث