انجيد‭ (‬المغرب‭) ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬واصلت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬جهودا‭ ‬مكثفة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬دمرها‭ ‬الزلزال‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬آمال‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬ناجين‭ ‬تتضاءل‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬خلفت‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭.

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في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬تتواصل‭ ‬جهود‭ ‬فتح‭ ‬وتوسعة‭ ‬مسالك‭ ‬جبلية‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬للقرى‭ ‬النائية‭. ‬

بلغ‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬2901‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬5530‭ ‬جريحا،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬أعلنتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظمهم‭ ‬دفنوا‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬لإنقاذ‭ ‬وإجلاء‭ ‬الجرحى‭ ‬والتكفل‭ ‬بالمصابين‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭... ‬وفتح‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‮»‬‭. ‬

ويستعين‭ ‬المغرب‭ ‬بفرق‭ ‬إنقاذ‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬واسبانيا‭ ‬والإمارات‭ ‬وقطر،‭ ‬لكنها‭ ‬تواجه‭ ‬تضاريس‭ ‬وعرة‭ ‬حيث‭ ‬ضرب‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬مناطق‭ ‬جبلية‭ ‬تضم‭ ‬قرى‭ ‬متناثرة‭ ‬ونائية‭.

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وسويت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬القرى‭ ‬بالأرض،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬أبنيتها‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬طينية،‭ ‬مثل‭ ‬قرية‭ ‬إنجيد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحوز‭ ‬جنوب‭ ‬مراكش‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التجهيز‭ ‬أمس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬فرقا‭ ‬متخصصة‭ ‬تواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬مسالك‭ ‬ثانوية‭ ‬ضيقة‭ ‬وسط‭ ‬الجبال،‭ ‬لتأمين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬قرى‭ ‬صغيرة‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطريق‭ ‬الرئيسية‭ ‬المؤدية‭ ‬لجماعة‭ (‬دائرة‭) ‬إغيل‭ ‬حيث‭ ‬مركز‭ ‬الزلزال‭ ‬قد‭ ‬فتحت‭ ‬وأيضا‭ ‬لقرية‭ ‬أغبار‭ ‬المجاورة‮»‬‭. ‬

أطلق‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي‭ ‬نداء‭ ‬لجمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬العاجلة‭ ‬للمغرب،‭ ‬فيما‭ ‬تتواصل‭ ‬حملات‭ ‬تضامنية‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مدن‭ ‬المملكة‭ ‬لإيصال‭ ‬مساعدات‭ ‬للمناطق‭ ‬المنكوبة‭. ‬

وفي‭ ‬موازاة‭ ‬عمليات‭ ‬الإغاثة‭ ‬وفتح‭ ‬الطرق‭ ‬تواجه‭ ‬السلطات‭ ‬تحدي‭ ‬إيواء‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬فقدت‭ ‬بيوتها،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬عدة‭ ‬خيام‭ ‬قرب‭ ‬البيوت‭ ‬المهدمة‭. ‬

وفي‭ ‬بلدة‭ ‬أمزميز،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬كيلومترًا‭ ‬جنوب‭ ‬مراكش،‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدية‭ ‬لتلك‭ ‬القرى‭ ‬الجبلية،‭ ‬وزعت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خياما‭ ‬على‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬بيوتهم‭. ‬

لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬استمرار‭ ‬قلق‭ ‬الناجين‭ ‬وتساؤلات‭ ‬حول‭ ‬مصيرهم،‭ ‬حيث‭ ‬يخشى‭ ‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬من‭ ‬هطول‭ ‬المطر‭. ‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬أكد‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬هدمت‭ ‬بيوتهم‭ ‬‮«‬سيتلقون‭ ‬تعويضات‮»‬،‭ ‬موضحًا‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬عرض‭ ‬واضح‭ ‬سنحاول‭ ‬تحضيره‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.

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ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتمّ‭ ‬النظر‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬لإيواء‭ ‬المشرّدين،‭ ‬بينما‭ ‬أنشئ‭ ‬صندوق‭ ‬خاص‭ ‬لمواجهة‭ ‬تداعيات‭ ‬الكارثة،‭ ‬وهو‭ ‬مفتوح‭ ‬لتلقي‭ ‬التبرعات‭. ‬

وقد‭ ‬أقامت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الملكية‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬السبت،‭ ‬مستشفيات‭ ‬ميدانية‭ ‬للتكفل‭ ‬بالجرحى،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬آسني‭ ‬بإقليم‭ ‬الحوز‭. ‬ففي‭ ‬هذا‭ ‬الإقليم،‭ ‬سقط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬القتلى‭ (‬1643‭).

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وأقيم‭ ‬مستشفى‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬تفنجولت‭ ‬بإقليم‭ ‬تارودانت‭ (‬جنوب‭ ‬مراكش‭)‬،‭ ‬ثاني‭ ‬أكثر‭ ‬إقليم‭ ‬تضررا‭. ‬

والزلزال‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت،‭ ‬بقوة‭ ‬7‭ ‬درجات‭ ‬بحسب‭ ‬المركز‭ ‬المغربي‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ (‬6 ‭,‬ 8‭ ‬وفق‭ ‬هيئة‭ ‬المسح‭ ‬الجيولوجي‭ ‬الأمريكية‭)‬،‭ ‬هو‭ ‬أقوى‭ ‬هزّة‭ ‬يتمّ‭ ‬قياسها‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬