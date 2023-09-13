Thursday, 14 September 2023 04:42 GMT

فلسطينيون يوقعون عريضة تنتقد تصريحات عباس حول المحرقة النازية

9/13/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وقعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬شخصية‭ ‬فلسطينية‭ ‬عريضة‭ ‬تنتقد‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬المستهجنة‭ ‬أخلاقيا‭ ‬وسياسيا‮»‬‭ ‬حول‭ ‬المحرقة‭ ‬النازية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬قول‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬للمجلس‭ ‬الثوري‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬هتلر‭ ‬قتل‭ ‬اليهود‭ ‬لأنهم‭ ‬يهود‭ ‬وان‭ ‬أوروبا‭ ‬تكره‭ ‬اليهود‭ ‬لأنهم‭ ‬يهود‭... ‬غير‭ ‬صحيح‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬شرحت‭ ‬بالضبط‭ ‬أنهم‭ (‬الأوروبيون‭) ‬حاربوا‭ ‬هؤلاء‭ (‬اليهود‭) ‬بسبب‭ ‬وظيفتهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وليس‭ ‬بسبب‭ ‬ديانتهم‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬العريضة‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬ندين‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‭ ‬التصريحات‭ ‬المستهجنة‭ ‬أخلاقيا‭ ‬وسياسيا‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬حول‭ ‬المحرقة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الموقعون‭ ‬وهم‭ ‬مثقفون‭ ‬وكتاب‭ ‬وسياسيون‭: ‬‮«‬نرفض‭ ‬بشدة‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لتقليل‭ ‬أو‭ ‬تحريف‭ ‬أو‭ ‬تبرير‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‭ ‬أو‭ ‬الجرائم‭ ‬النازية‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬أو‭ ‬التحريف‭ ‬التاريخي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمحرقة‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الموقعين‭ ‬على‭ ‬العريضة‭ ‬عضو‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬رشيدة‭ ‬طليب‭ ‬والمؤرخ‭ ‬رشيد‭ ‬الخالدي‭ ‬والباحثة‭ ‬نورا‭ ‬عريقات‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وجزء‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الناشط‭ ‬سامي‭ ‬بحور‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الموقعين‭ ‬على‭ ‬العريضة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كلام‭ (‬عباس‭) ‬ليس‭ ‬في‭ ‬مكانه‭ ‬وهناك‭ ‬قضايا‭ ‬أهم،‭ ‬ليس‭ ‬دوره‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬دروسا‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬بحور‭ ‬الذي‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬شرعية‭ ‬لعباس‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬انهيار‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭... ‬البلد‭ ‬تحترق‭ ‬جراء‭ ‬أفعال‭ ‬المستوطنين‭ ‬والاحتلال‮»‬‭. ‬

ولقيت‭ ‬تصريحات‭ ‬عباس‭ ‬إدانة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬وألمانيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬ولكن‭ ‬العريضة‭ ‬قوبلت‭ ‬كذلك‭ ‬باستنكار‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وشخصيات‭ ‬رسمية‭ ‬عديدة‭ ‬وحركة‭ ‬فتح‭ ‬التي‭ ‬يتزعمها‭ ‬عباس‭ ‬والتي‭ ‬وصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬بيان‭ ‬عار‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الموقعين‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬يتساوقون‭ ‬في‭ ‬مضامين‭ ‬بيانهم‭ ‬الافترائي‭ ‬مع‭ ‬الرواية‭ ‬الصهيونية‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬فأكد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬العريضة‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬انحدارا‭ ‬أخلاقيا‮»‬‭ ‬وتتبنى‭ ‬‮«‬أكاذيب‭ ‬الإعلام‭ ‬والرواية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المصطنعة‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬للنيل‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬الشرعية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬بمثابة‭ ‬برلمان‭ ‬فلسطيني‭ ‬وهيئة‭ ‬تشريعية‭ ‬تمثيلية‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬‮«‬ممارسة‭ ‬هذا‭ ‬الإرهاب‭ ‬السياسي‭ ‬والفكري‭ ‬على‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عاطف‭ ‬أبو‭ ‬سيف‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬تعكس‭ ‬قراءة‭ ‬تاريخية‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬الأدبيات‭ ‬والكتابات‭ ‬التاريخية‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬أبو‭ ‬سيف‭ ‬العريضة‭ ‬بأنها‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬خروجا‭ ‬عن‭ ‬الاجماع‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الهولوكوست‮»‬،‭ ‬يعكس‭ ‬قراءة‭ ‬تاريخية‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬الأدبيات‭ ‬والكتابات‭ ‬التاريخية‭. ‬

سبق‭ ‬للرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬أدلى‭ ‬بتصريحات‭ ‬مماثلة‭ ‬قلل‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬المحرقة‭ ‬النازية‭ ‬المعروفة‭ ‬بالهولوكوست‭ ‬والتي‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬ويترأس‭ ‬عباس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬وانتهت‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬لكنه‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭. ‬وألغى‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرئاسية‭ ‬متعذرا‭ ‬بعدم‭ ‬سماح‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإجرائها‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭. ‬

MENAFN13092023000055011008ID1107064637

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث