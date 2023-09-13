فلسطينيون يوقعون عريضة تنتقد تصريحات عباس حول المحرقة النازية
التاريخ
9/13/2023 7:21:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
رام الله - (أ ف ب): وقعت أكثر من 200 شخصية فلسطينية عريضة تنتقد تصريحات الرئيس محمود عباس «المستهجنة أخلاقيا وسياسيا» حول المحرقة النازية. جاء ذلك ردًا على قول الرئيس الفلسطيني قبل نحو أسبوعين في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح: «عندما قالوا إن هتلر قتل اليهود لأنهم يهود وان أوروبا تكره اليهود لأنهم يهود... غير صحيح».
وأضاف: «شرحت بالضبط أنهم (الأوروبيون) حاربوا هؤلاء (اليهود) بسبب وظيفتهم الاجتماعية وليس بسبب ديانتهم». وجاء في العريضة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس: «ندين بشكل لا لبس فيه التصريحات المستهجنة أخلاقيا وسياسيا التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول المحرقة».
وأضاف الموقعون وهم مثقفون وكتاب وسياسيون: «نرفض بشدة أي محاولة لتقليل أو تحريف أو تبرير معاداة السامية أو الجرائم النازية ضد الإنسانية أو التحريف التاريخي فيما يتعلق بالمحرقة». ومن بين الموقعين على العريضة عضو الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب والمؤرخ رشيد الخالدي والباحثة نورا عريقات وغيرهم من الشخصيات الفلسطينية، وجزء كبير منهم يعيش في الخارج.
من جهته، قال الناشط سامي بحور وهو أحد الموقعين على العريضة إن «كلام (عباس) ليس في مكانه وهناك قضايا أهم، ليس دوره أن يعطي دروسا في التاريخ». وأضاف بحور الذي يرى أن لا شرعية لعباس لفرانس برس: «هناك انهيار في المجتمع... البلد تحترق جراء أفعال المستوطنين والاحتلال».
ولقيت تصريحات عباس إدانة في إسرائيل وألمانيا والاتحاد الأوروبي. ولكن العريضة قوبلت كذلك باستنكار من جانب المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات رسمية عديدة وحركة فتح التي يتزعمها عباس والتي وصفتها بأنها «بيان عار». وقالت إن الموقعين عليها «يتساوقون في مضامين بيانهم الافترائي مع الرواية الصهيونية».
أما المجلس الوطني الفلسطيني فأكد في بيان أن العريضة تمثل «انحدارا أخلاقيا» وتتبنى «أكاذيب الإعلام والرواية الإسرائيلية المصطنعة ضد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، للنيل من رأس الشرعية الفلسطينية». كما رفض المجلس الذي يعدّ بمثابة برلمان فلسطيني وهيئة تشريعية تمثيلية للفلسطينيين «ممارسة هذا الإرهاب السياسي والفكري على شعبنا».
من جانبه، اعتبر وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف أن تصريحات عباس «تعكس قراءة تاريخية منتشرة في الأدبيات والكتابات التاريخية». ووصف أبو سيف العريضة بأنها تمثل «خروجا عن الاجماع الوطني»، مؤكداً أن ما صرح به الرئيس محمود عباس حول «الهولوكوست»، يعكس قراءة تاريخية منتشرة في الأدبيات والكتابات التاريخية.
سبق للرئيس الفلسطيني أن أدلى بتصريحات مماثلة قلل فيها من أهمية المحرقة النازية المعروفة بالهولوكوست والتي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية. ويترأس عباس السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 18 عاما، وانتهت ولايته في عام 2009 لكنه استمر في المنصب من دون إجراء انتخابات. وألغى عباس في عام 2021 الانتخابات التشريعية والرئاسية متعذرا بعدم سماح إسرائيل بإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها منذ عام 1967.
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