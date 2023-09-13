رام‭ ‬الله‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وقعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬شخصية‭ ‬فلسطينية‭ ‬عريضة‭ ‬تنتقد‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬المستهجنة‭ ‬أخلاقيا‭ ‬وسياسيا‮»‬‭ ‬حول‭ ‬المحرقة‭ ‬النازية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬قول‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬للمجلس‭ ‬الثوري‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬هتلر‭ ‬قتل‭ ‬اليهود‭ ‬لأنهم‭ ‬يهود‭ ‬وان‭ ‬أوروبا‭ ‬تكره‭ ‬اليهود‭ ‬لأنهم‭ ‬يهود‭... ‬غير‭ ‬صحيح‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬شرحت‭ ‬بالضبط‭ ‬أنهم‭ (‬الأوروبيون‭) ‬حاربوا‭ ‬هؤلاء‭ (‬اليهود‭) ‬بسبب‭ ‬وظيفتهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وليس‭ ‬بسبب‭ ‬ديانتهم‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬العريضة‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬ندين‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‭ ‬التصريحات‭ ‬المستهجنة‭ ‬أخلاقيا‭ ‬وسياسيا‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬حول‭ ‬المحرقة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬الموقعون‭ ‬وهم‭ ‬مثقفون‭ ‬وكتاب‭ ‬وسياسيون‭: ‬‮«‬نرفض‭ ‬بشدة‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لتقليل‭ ‬أو‭ ‬تحريف‭ ‬أو‭ ‬تبرير‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‭ ‬أو‭ ‬الجرائم‭ ‬النازية‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬أو‭ ‬التحريف‭ ‬التاريخي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمحرقة‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الموقعين‭ ‬على‭ ‬العريضة‭ ‬عضو‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬رشيدة‭ ‬طليب‭ ‬والمؤرخ‭ ‬رشيد‭ ‬الخالدي‭ ‬والباحثة‭ ‬نورا‭ ‬عريقات‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وجزء‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬الخارج‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الناشط‭ ‬سامي‭ ‬بحور‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الموقعين‭ ‬على‭ ‬العريضة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كلام‭ (‬عباس‭) ‬ليس‭ ‬في‭ ‬مكانه‭ ‬وهناك‭ ‬قضايا‭ ‬أهم،‭ ‬ليس‭ ‬دوره‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬دروسا‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬بحور‭ ‬الذي‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬شرعية‭ ‬لعباس‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬انهيار‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭... ‬البلد‭ ‬تحترق‭ ‬جراء‭ ‬أفعال‭ ‬المستوطنين‭ ‬والاحتلال‮»‬‭. ‬

ولقيت‭ ‬تصريحات‭ ‬عباس‭ ‬إدانة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬وألمانيا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬ولكن‭ ‬العريضة‭ ‬قوبلت‭ ‬كذلك‭ ‬باستنكار‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وشخصيات‭ ‬رسمية‭ ‬عديدة‭ ‬وحركة‭ ‬فتح‭ ‬التي‭ ‬يتزعمها‭ ‬عباس‭ ‬والتي‭ ‬وصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬بيان‭ ‬عار‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الموقعين‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬يتساوقون‭ ‬في‭ ‬مضامين‭ ‬بيانهم‭ ‬الافترائي‭ ‬مع‭ ‬الرواية‭ ‬الصهيونية‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬فأكد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬العريضة‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬انحدارا‭ ‬أخلاقيا‮»‬‭ ‬وتتبنى‭ ‬‮«‬أكاذيب‭ ‬الإعلام‭ ‬والرواية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المصطنعة‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬للنيل‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬الشرعية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬رفض‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬بمثابة‭ ‬برلمان‭ ‬فلسطيني‭ ‬وهيئة‭ ‬تشريعية‭ ‬تمثيلية‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬‮«‬ممارسة‭ ‬هذا‭ ‬الإرهاب‭ ‬السياسي‭ ‬والفكري‭ ‬على‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عاطف‭ ‬أبو‭ ‬سيف‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬تعكس‭ ‬قراءة‭ ‬تاريخية‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬الأدبيات‭ ‬والكتابات‭ ‬التاريخية‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬أبو‭ ‬سيف‭ ‬العريضة‭ ‬بأنها‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬خروجا‭ ‬عن‭ ‬الاجماع‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الهولوكوست‮»‬،‭ ‬يعكس‭ ‬قراءة‭ ‬تاريخية‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬الأدبيات‭ ‬والكتابات‭ ‬التاريخية‭. ‬

سبق‭ ‬للرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬أدلى‭ ‬بتصريحات‭ ‬مماثلة‭ ‬قلل‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬المحرقة‭ ‬النازية‭ ‬المعروفة‭ ‬بالهولوكوست‭ ‬والتي‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬ويترأس‭ ‬عباس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬وانتهت‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬لكنه‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭. ‬وألغى‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬والرئاسية‭ ‬متعذرا‭ ‬بعدم‭ ‬سماح‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإجرائها‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭. ‬