((الموروث التنشيطية)) باكورة موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد
التاريخ
9/13/2023 7:21:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستعد اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي لتنظيم موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته التاسعة والذي يبدأ خلال شهر نوفمبر المقبل. واستحدثت اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي بطولة الموروث التنشيطية للصقور في فئة «الفروخ».
وقال محمد بن عايض العذبة المري عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة البحرينية للصقور إن البطولة التنشيطية ستكون باكورة موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد.
وأكد المري أن البطولة ستكون مخصصة لجميع أنواع الصقور لفئة «الفروخ» حيث ستقام البطولة يوم 4 نوفمبر تمهيدا لإطلاق الأشواط الرئيسية في الموسم. وأوضح المري أن التسجيل للبطولة التنشيطية سيكون يوم 3 نوفمبر داعيا ملاك الصقور إلى المشاركة في هذه البطولة الافتتاحية.
ويعد موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد من الفعاليات الرئيسية والمهمة على روزنامة اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي والمخصص للرياضات البرية المتعلقة بالصقور والهجن والخيل والمهد العربي.
وقال المري إن اللجنة المنظمة تواصل تحضيراتها الجادة لموسم ناصر بن حمد للصقور والصيد في نسخته التاسعة.
وأشاد المري بالدعم اللامحدود الذي تحظى به رياضة الصقور في مملكة البحرين من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث يعمل سموهما على الارتقاء بهذه الرياضة التراثية المستمدة من العادات والتقاليد الأصيلة التي يعرف فيها أهل البحرين.
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