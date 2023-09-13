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((الموروث التنشيطية)) باكورة موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد

9/13/2023 7:21:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستعد‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬لتنظيم‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬التاسعة‭ ‬والذي‭ ‬يبدأ‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭. ‬واستحدثت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬بطولة‭ ‬الموروث‭ ‬التنشيطية‭ ‬للصقور‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬الفروخ‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عايض‭ ‬العذبة‭ ‬المري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬التابعة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للصقور‭ ‬إن‭ ‬البطولة‭ ‬التنشيطية‭ ‬ستكون‭ ‬باكورة‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭.‬

وأكد‭ ‬المري‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ستكون‭ ‬مخصصة‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الصقور‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬الفروخ‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬البطولة‭ ‬يوم‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬تمهيدا‭ ‬لإطلاق‭ ‬الأشواط‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭. ‬وأوضح‭ ‬المري‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬للبطولة‭ ‬التنشيطية‭ ‬سيكون‭ ‬يوم‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬داعيا‭ ‬ملاك‭ ‬الصقور‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الافتتاحية‭.‬

ويعد‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمهمة‭ ‬على‭ ‬روزنامة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬والمخصص‭ ‬للرياضات‭ ‬البرية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصقور‭ ‬والهجن‭ ‬والخيل‭ ‬والمهد‭ ‬العربي‭.‬

وقال‭ ‬المري‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬تواصل‭ ‬تحضيراتها‭ ‬الجادة‭ ‬لموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬التاسعة‭.‬

وأشاد‭ ‬المري‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬رياضة‭ ‬الصقور‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬سموهما‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬التراثية‭ ‬المستمدة‭ ‬من‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬الأصيلة‭ ‬التي‭ ‬يعرف‭ ‬فيها‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭.‬

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