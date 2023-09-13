اجتماع تعريفي بلائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين

عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الاجتماع‭ ‬التعريفي‭ ‬بشرح‭ ‬لائحة‭ ‬أوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬برئاسة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬أوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬عبدالرضا‭ ‬حقيقي،‭ ‬وبحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭.‬

وخصص‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاجتماع‭ ‬لشرح‭ ‬اللائحة‭ ‬وتوضيحها‭ ‬لممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬الدعوات‭ ‬لممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬المعنيين‭ ‬لحضور‭ ‬الاجتماع،‭ ‬والمناقشة‭ ‬وطرح‭ ‬الاستفسارات‭ ‬المختلفة‭ ‬حول‭ ‬اللائحة‭.‬

وحرصت‭ ‬لجنة‭ ‬أوضاع‭ ‬وانتقالات‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬تعريف‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمستجدات‭ ‬بنود‭ ‬اللائحة‭ ‬المعتمدة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬التساؤلات‭ ‬المختلفة‭ ‬لممثلي‭ ‬الأندية،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬أبرز‭ ‬بنود‭ ‬المادة‭ (‬19‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بانتقال‭ ‬اللاعب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عامًا،‭ ‬وتمت‭ ‬مناقشته‭ ‬بشكل‭ ‬مفصل‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭.‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬16‭ ‬ناديًا‭: ‬الخالدية،‭ ‬المنامة،‭ ‬المحرق،‭ ‬الشباب،‭ ‬الحد،‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬الحالة،‭ ‬النجمة،‭ ‬البسيتين،‭ ‬البديع،‭ ‬عالي،‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بوري،‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬وقلالي‭.‬

ويحرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬الأندية‭ ‬لعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التنسيقية‭ ‬والتعريفية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬اطلاع‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬اللوائح‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬لعمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬والأندية‭.‬