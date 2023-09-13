اجتماع تعريفي بلائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين

اجتماع تعريفي بلائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين
التاريخ
9/13/2023 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد الاتحاد البحريني لكرة القدم الاجتماع التعريفي بشرح لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عبدالرضا حقيقي، وبحضور الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي.
وخصص الاتحاد الاجتماع لشرح اللائحة وتوضيحها لممثلي الأندية الأعضاء، إذ تم توجيه الدعوات لممثلي الأندية المعنيين لحضور الاجتماع، والمناقشة وطرح الاستفسارات المختلفة حول اللائحة.
وحرصت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين على تعريف الأندية الأعضاء بمستجدات بنود اللائحة المعتمدة للموسم الرياضي 2023-2024، كما تم الرد على التساؤلات المختلفة لممثلي الأندية، كما استعرض الاتحاد في الاجتماع أبرز بنود المادة (19) من اللائحة المتعلقة بانتقال اللاعب تحت 21 عامًا، وتمت مناقشته بشكل مفصل مع الأندية.
وحضر الاجتماع 16 ناديًا: الخالدية، المنامة، المحرق، الشباب، الحد، الرفاع الشرقي، الحالة، النجمة، البسيتين، البديع، عالي، الاتفاق، بوري، مدينة عيسى، اتحاد الريف وقلالي.
ويحرص الاتحاد باستمرار على دعوة الأندية لعقد الاجتماعات التنسيقية والتعريفية بما يضمن اطلاع الأندية على مستجدات اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد والأندية.
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