رئيس ((بريف سي إف)) يتسلم مفاتيح المدينة الكولومبية

تسلم‭ ‬محمد‭ ‬شاهد،‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬‭ ‬مفاتيح‭ ‬مدينة‭ ‬زيباكيرا‭ ‬الكولومبية،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭. ‬وقد‭ ‬سلطت‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المهمة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬بطولة‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬‭ ‬‮

‬البحرينية‭ ‬باعتبارها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬صناعة‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬حيث‭ ‬استضاف‭ ‬العرض‭ ‬الترويجي‭ ‬أسبوع‭ ‬القتال‭ ‬التاريخي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع

الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ (‬ IMMAF ‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬مهرجان‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الحدث،‭ ‬أرسل‭ ‬ويلسون‭ ‬جارسيا‭ ‬فاجاردو،‭ ‬عمدة‭ ‬مدينة‭ ‬زيباكيرا،‭ ‬تهانيه‭ ‬لشاهد‭ ‬بعد‭ ‬اختتام‭ ‬الحدث‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬زيباكويرا‭ ‬لإحدى‭ ‬بطولات‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬‭ ‬المستقبلية،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مدينتي‭ ‬بوكارامانغا‭ ‬وبوغوتا‭ ‬الكولومبيتين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬بطولات‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬الحفل‭ ‬لإضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬زيباكويرا‭ ‬باعتبارها‭ ‬المضيف‭ ‬التالي‭ ‬لـ«بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»

‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬تعاون‭ ‬دولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‮

‬‭ ‬زيباكيرا‭ ‬على‭ ‬المُستوى‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬عالمي‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأكثر‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬شكر‭ ‬شاهد‭ ‬سعادة‭ ‬العمدة‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬تسلم‭ ‬مفاتيح‭ ‬زيباكويرا،‭ ‬بعد‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬مثل‭ ‬لحظة‭ ‬رائدة‭ ‬حقًا‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬علق‭ ‬السيد‭ ‬شاهد‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأشكر‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬ويلسون‭ ‬جارسيا‭ ‬فاجاردو،‭ ‬عمدة‭ ‬مدينة‭ ‬زيباكيرا،‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مفتاح‭ ‬مدينته‭ ‬الجميلة‭ ‬لنا،‭ ‬وأشكره‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬باستضافة‭ ‬منظمة‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»

‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأكثر‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤية‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‮

‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‮

‬أصبحت‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»

‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬استضافتها‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬دولة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدمت‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬القيم‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭. ‬وتعكس

منظمة‭ ‬‮«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬‭ ‬قدرات‭ ‬ومكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رياضي‭ ‬عالمي‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منظمة‮

«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬أسسها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‮

‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‮

‬قد‮

‬حققت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬رقمًا‭ ‬قياسيًا‭ ‬عالميًا‭ ‬جديدًا‭ ‬عندما‭ ‬أصبحت‭ ‬منظمة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البلدان،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬استضافتها‭ ‬عروضها‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أرقى‭ ‬مستويات‭ ‬القيم‭ ‬الرياضية‭ ‬للدول‭ ‬المضيفة‭.‬











