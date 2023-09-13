Thursday, 14 September 2023 04:42 GMT

رئيس ((بريف سي إف)) يتسلم مفاتيح المدينة الكولومبية

9/13/2023 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تسلم‭ ‬محمد‭ ‬شاهد،‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬‭ ‬مفاتيح‭ ‬مدينة‭ ‬زيباكيرا‭ ‬الكولومبية،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭. ‬وقد‭ ‬سلطت‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المهمة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬بطولة‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬‭ ‬‮
‬البحرينية‭ ‬باعتبارها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬صناعة‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬حيث‭ ‬استضاف‭ ‬العرض‭ ‬الترويجي‭ ‬أسبوع‭ ‬القتال‭ ‬التاريخي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع
الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ (‬ IMMAF ‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬مهرجان‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الحدث،‭ ‬أرسل‭ ‬ويلسون‭ ‬جارسيا‭ ‬فاجاردو،‭ ‬عمدة‭ ‬مدينة‭ ‬زيباكيرا،‭ ‬تهانيه‭ ‬لشاهد‭ ‬بعد‭ ‬اختتام‭ ‬الحدث‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬زيباكويرا‭ ‬لإحدى‭ ‬بطولات‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬‭ ‬المستقبلية،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مدينتي‭ ‬بوكارامانغا‭ ‬وبوغوتا‭ ‬الكولومبيتين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬بطولات‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬الحفل‭ ‬لإضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬زيباكويرا‭ ‬باعتبارها‭ ‬المضيف‭ ‬التالي‭ ‬لـ«بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»
‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬تعاون‭ ‬دولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‮
‬‭ ‬زيباكيرا‭ ‬على‭ ‬المُستوى‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬عالمي‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأكثر‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬شكر‭ ‬شاهد‭ ‬سعادة‭ ‬العمدة‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬تسلم‭ ‬مفاتيح‭ ‬زيباكويرا،‭ ‬بعد‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬مثل‭ ‬لحظة‭ ‬رائدة‭ ‬حقًا‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬اللاتينية‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬علق‭ ‬السيد‭ ‬شاهد‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأشكر‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬ويلسون‭ ‬جارسيا‭ ‬فاجاردو،‭ ‬عمدة‭ ‬مدينة‭ ‬زيباكيرا،‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مفتاح‭ ‬مدينته‭ ‬الجميلة‭ ‬لنا،‭ ‬وأشكره‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬باستضافة‭ ‬منظمة‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»
‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأكثر‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤية‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‮
‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‮
‬أصبحت‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»
‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬استضافتها‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬دولة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدمت‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬القيم‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭. ‬وتعكس
منظمة‭ ‬‮«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬‭ ‬قدرات‭ ‬ومكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رياضي‭ ‬عالمي‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منظمة‮
«‬بريف‭ ‬سي‭ ‬إف‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬أسسها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‮
‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‮
‬قد‮
‬حققت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬رقمًا‭ ‬قياسيًا‭ ‬عالميًا‭ ‬جديدًا‭ ‬عندما‭ ‬أصبحت‭ ‬منظمة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البلدان،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬استضافتها‭ ‬عروضها‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أرقى‭ ‬مستويات‭ ‬القيم‭ ‬الرياضية‭ ‬للدول‭ ‬المضيفة‭.‬




MENAFN13092023000055011008ID1107064634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث