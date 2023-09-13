رئيس ((بريف سي إف)) يتسلم مفاتيح المدينة الكولومبية

رئيس ((بريف سي إف)) يتسلم مفاتيح المدينة الكولومبية
التاريخ
9/13/2023 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تسلم محمد شاهد، رئيس منظمة «بريف سي إف» مفاتيح مدينة زيباكيرا الكولومبية، وذلك عقب الحدث الذي نظمته المنظمة البحرينية في كولومبيا في أغسطس الماضي. وقد سلطت هذه المناسبة المهمة الضوء على بطولة
«بريف سي إف»
البحرينية باعتبارها واحدة من أكبر المساهمين في سوق صناعة الفنون القتالية في أمريكا اللاتينية، حيث استضاف العرض الترويجي أسبوع القتال التاريخي الأمريكي بالتعاون مع
الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة ( IMMAF )، وهو أكبر مهرجان للرياضات القتالية على الإطلاق في المنطقة.
وفي نهاية الحدث، أرسل ويلسون جارسيا فاجاردو، عمدة مدينة زيباكيرا، تهانيه لشاهد بعد اختتام الحدث. كما أعرب أيضًا عن حرصه على استضافة زيباكويرا لإحدى بطولات
«بريف سي إف» المستقبلية، بعد النجاح الذي حققته مدينتي بوكارامانغا وبوغوتا الكولومبيتين في استضافة بطولات
«بريف سي إف».
هذا وتم تنظيم الحفل لإضفاء الطابع الرسمي على زيباكويرا باعتبارها المضيف التالي لـ«بريف سي إف»
في كولومبيا، إضافة إلى بناء تعاون دولي من خلال المنظمة البحرينية وتسليط الضوء على
زيباكيرا على المُستوى الدولي من خلال تقديم عرض عالمي المستوى من قبل منظمة رياضة فنون القتال المختلطة الأكثر عالمية في العالم.
من جانبه، شكر شاهد سعادة العمدة على شرف تسلم مفاتيح زيباكويرا، بعد الحدث الذي مثل لحظة رائدة حقًا للرياضات القتالية في كولومبيا وأمريكا اللاتينية. وفي هذا الصدد علق السيد شاهد بالقول: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر سعادة السيد ويلسون جارسيا فاجاردو، عمدة مدينة زيباكيرا، على تقديم مفتاح مدينته الجميلة لنا، وأشكره أيضًا على الاهتمام باستضافة منظمة
«بريف سي إف»
لفنون القتال المختلطة الأكثر عالمية في العالم».
وتابع قائلًا: «من خلال رؤية ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة،
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية،
أصبحت
«بريف سي إف»
واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية في مجال الإعلام الرياضي في الشرق الأوسط، والوحيدة التي تمت استضافتها في 29 دولة، بعد أن قدمت أعلى مستويات القيم الرياضية من خلال فنون القتال المختلطة في هذه المناطق. وتعكس
منظمة «بريف سي إف» قدرات ومكانة مملكة البحرين كمركز رياضي عالمي».
تجدر الإشارة إلى أن منظمة
«بريف سي إف»، والتي أسسها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة،
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية،
قد
حققت مؤخرًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا عندما أصبحت منظمة فنون القتال المختلطة التي يستضيفها أكبر عدد من البلدان، حيث تمت استضافتها عروضها في 29 دولة حول العالم، وقد عملت أيضًا على تقديم أرقى مستويات القيم الرياضية للدول المضيفة.
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