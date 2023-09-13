اتحاد الكرة يصدر تعميمًا حول الفحص الطبي للاعبين
التاريخ
9/13/2023 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصدر الاتحاد البحريني لكرة القدم التعميم رقم (46) للأندية الأعضاء، والمتعلق بالفحص الطبي للاعبين للموسم الرياضي 2023-2024.
ونوه الاتحاد في تعميمه إلى الأندية التي لم تنه عملية التسجيل نظرًا لعدم جاهزية نتائج الفحوصات الطبية للاعبين للموسم الرياضي 2023-2024. ومبادرة من الاتحاد لتسهيل وتسريع عملية تسجيل اللاعبين للموسم المقبل، فقد تقرر الآتي:
1- يتم اعتماد الفحص الطبي من مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بالدرجة الأولى.
2- يمكن الاستعانة ببقية المراكز الصحية الحكومية بصورة مؤقتة في حالة رغبة بعض الأندية في استكمال إجراءات التسجيل، على أن تلتزم الأندية قبل انتهاء الجولة الثالثة بتسليم الاتحاد البحريني لكرة القدم (دائرة المسابقات والتسجيل) جميع الفحوصات الطبية المطلوبة بحسب الفقرة (1) مصدقة ومعتمدة من قبل مركز إبراهيم خليل كانو الصحي.
3- نفيدكم علمًا أنه سيتم إيقاف أي لاعب لم يجتز الفحص الطبي المعتمد والمصدق من قبل مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بعد الجولة الثالثة.
4- في حالة رغبة النادي اعتماد الفحوصات الطبية الصادرة من المراكز الصحية فقط، يتحمل مجلس إدارة النادي المسؤولية الكاملة عن أي إصابات أو أعراض صحية أو أي حالات وفاة (لا قدر الله)، سواء أثناء المباريات أو التدريبات؛ من جراء عدم إجراء الفحص في مركز إبراهيم خليل كانو الصحي.
5- يخلي الاتحاد البحريني لكرة القدم وأي جهة رياضية أخرى مسؤوليته التامة عن أي إصابات تحدث أثناء المباريات أو التدريبات تؤدي -لا قدر الله- إلى حالة الوفاة جراء عدم التقيد بالفقرة رقم (1).
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