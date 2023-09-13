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اتحاد الكرة يصدر تعميمًا حول الفحص الطبي للاعبين

9/13/2023 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التعميم‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬للأندية‭ ‬الأعضاء،‭ ‬والمتعلق‭ ‬بالفحص‭ ‬الطبي‭ ‬للاعبين‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

ونوه‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬تعميمه‭ ‬إلى‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنه‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬نظرًا‭ ‬لعدم‭ ‬جاهزية‭ ‬نتائج‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬للاعبين‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024‭. ‬ومبادرة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتسهيل‭ ‬وتسريع‭ ‬عملية‭ ‬تسجيل‭ ‬اللاعبين‭ ‬للموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬الآتي‭:‬

1-‭ ‬يتم‭ ‬اعتماد‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الصحي‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

2-‭ ‬يمكن‭ ‬الاستعانة‭ ‬ببقية‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬الحكومية‭ ‬بصورة‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬رغبة‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬الأندية‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬بتسليم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬دائرة‭ ‬المسابقات‭ ‬والتسجيل‭) ‬جميع‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬المطلوبة‭ ‬بحسب‭ ‬الفقرة‭ (‬1‭) ‬مصدقة‭ ‬ومعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مركز‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الصحي‭.‬

3-‭ ‬نفيدكم‭ ‬علمًا‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إيقاف‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬لم‭ ‬يجتز‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭ ‬المعتمد‭ ‬والمصدق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مركز‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الصحي‭ ‬بعد‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭.‬

4-‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬رغبة‭ ‬النادي‭ ‬اعتماد‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬فقط،‭ ‬يتحمل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬أعراض‭ ‬صحية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬وفاة‭ (‬لا‭ ‬قدر‭ ‬الله‭)‬،‭ ‬سواء‭ ‬أثناء‭ ‬المباريات‭ ‬أو‭ ‬التدريبات؛‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬عدم‭ ‬إجراء‭ ‬الفحص‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الصحي‭.‬

5-‭ ‬يخلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وأي‭ ‬جهة‭ ‬رياضية‭ ‬أخرى‭ ‬مسؤوليته‭ ‬التامة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬تحدث‭ ‬أثناء‭ ‬المباريات‭ ‬أو‭ ‬التدريبات‭ ‬تؤدي‭ -‬لا‭ ‬قدر‭ ‬الله‭- ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬الوفاة‭ ‬جراء‭ ‬عدم‭ ‬التقيد‭ ‬بالفقرة‭ ‬رقم‭ (‬1‭). ‬

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