إقامة دورات تدريبية وابتعاث المواهبإسحاقي يزور الأكاديمية الوطنية لكرة اليد بالمجر
التاريخ
9/13/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي أهمية الاستفادة من المدارس العالمية المتقدمة في لعبة كرة اليد، مشيراً الى حرص الاتحاد على تسخير كافة الفرص والإمكانيات المتاحة لتطوير مستوى وأداء اللاعبين والمدربين البحرينيين وفق أحدث علوم التدريب في كرة اليد.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها للأكاديمية الوطنية لكرة اليد (نيكا) بالمجر بحضور مدير المنتخبات إسماعيل باقر، حيث تهدف الزيارة إلى التعرف على برامج الأكاديمية وخلق فرص التعاون مع اتحاد اليد بما يعود بالفائدة على كرة اليد البحرينية.
وتعدّ الأكاديمية الوطنية لكرة اليد من الأكاديميات المتطورة في العالم لتنمية المواهب، حيث تدمج أحدث إنجازات العلوم الرياضية في مناهجها التدريبية، وتعمل وفق مناهج عمل متخصصة تقوم على التقييم الصحي والتدريب الشخصي وإعادة التأهيل بعد الإصابة والتغذية السليمة، وكل هذه الجوانب تتم تحت إشراف فريق عمل من المحترفين وفق أحدث الأساليب.
وتم الاتفاق على إقامة دورات تدريبية للمدربين الوطنيين عبر استقدام محاضرين وفنيين متخصصين من الأكاديمية كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية فتتمثل في ابتعاث عدد من اللاعبين الصاعدين لعملية التطوير والقياسات وبناء اللاعبين فنياً وبدنياً بالإضافة الى الجوانب الأخرى الخاصة بتكوين اللاعبين في الجوانب النفسية والتغذية الصحية المتكاملة.
وقدم رئيس الاتحاد شكره الى مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية على حفاوة الاستقبال وعلى ما أبدته الأكاديمية من ترحيب وتعاون، معرباً عن أمله في أن يصب هذا التعاون في صالح كرة اليد البحرينية ويكون له انعكاسات إيجابية في المستقبل القريب.
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