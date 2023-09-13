أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬العالمية‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الفرص‭ ‬والإمكانيات‭ ‬المتاحة‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬وأداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬علوم‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬للأكاديمية‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ (‬نيكا‭) ‬بالمجر‭ ‬بحضور‭ ‬مدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬إسماعيل‭ ‬باقر،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭.‬

وتعدّ‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬من‭ ‬الأكاديميات‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لتنمية‭ ‬المواهب،‭ ‬حيث‭ ‬تدمج‭ ‬أحدث‭ ‬إنجازات‭ ‬العلوم‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مناهجها‭ ‬التدريبية،‭ ‬وتعمل‭ ‬وفق‭ ‬مناهج‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬التقييم‭ ‬الصحي‭ ‬والتدريب‭ ‬الشخصي‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬بعد‭ ‬الإصابة‭ ‬والتغذية‭ ‬السليمة،‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬الجوانب‭ ‬تتم‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬الأساليب‭.‬

وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬للمدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬عبر‭ ‬استقدام‭ ‬محاضرين‭ ‬وفنيين‭ ‬متخصصين‭ ‬من‭ ‬الأكاديمية‭ ‬كمرحلة‭ ‬أولى،‭ ‬أما‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬فتتمثل‭ ‬في‭ ‬ابتعاث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصاعدين‭ ‬لعملية‭ ‬التطوير‭ ‬والقياسات‭ ‬وبناء‭ ‬اللاعبين‭ ‬فنياً‭ ‬وبدنياً‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الجوانب‭ ‬الأخرى‭ ‬الخاصة‭ ‬بتكوين‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬النفسية‭ ‬والتغذية‭ ‬الصحية‭ ‬المتكاملة‭.‬

وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬شكره‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬أبدته‭ ‬الأكاديمية‭ ‬من‭ ‬ترحيب‭ ‬وتعاون،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصب‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬ويكون‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭. ‬





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