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تجديد الرعاية لبطولة الخليج لبناء الأجسام واللياقة البدنية

9/13/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جددت‭ ‬صالات‭ ‬الراوي‭ ‬الرياضية‭ ‬رعايتها‭ ‬ودعمها‭ ‬اللا‭ ‬محدود‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بوجودها‭ ‬كراع‭ ‬رسمي‭ ‬رئيسي‭ ‬لبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬وحتى‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭.‬

وأوضح‭ ‬حماد‭ ‬منذر‭ ‬الراوي‭ ‬صاحب‭ ‬صالات‭ ‬الراوي‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬نجدد‭ ‬تواجدنا‭ ‬ودعمنا‭ ‬لأهم‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬سيسجله‭ ‬التاريخ‭ ‬باسم‭ ‬وتوقيع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحبيبة‭ ‬بإطلاق‭ ‬أولى‭ ‬نسخ‭ ‬وباكورات‭ ‬بطولات‭ ‬الخليج‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والذي‭ ‬نتشوق‭ ‬لانطلاق‭ ‬منافساته،‭ ‬كما‭ ‬قلنا‭ ‬سابقاً‭ ‬نحن‭ ‬شركاء‭ ‬مع‭ ‬الأخوة‭ ‬الأعزاء‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬وعلى‭ ‬رأسه‭ ‬الأخ‭ ‬العزيز‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الماضية‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الرابعة‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬التي‭ ‬أحرزت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لقبها‭ ‬عشنا‭ ‬أجمل‭ ‬اللحظات‭ ‬وأكثرها‭ ‬إثارة،‭ ‬حضورها‭ ‬كان‭ ‬مميزاً‭ ‬ومنافساتها‭ ‬قوية،‭ ‬حتى‭ ‬أعضاءنا‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬الراوي‭ ‬الرياضية‭ ‬حرصوا‭ ‬بالحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالمنافسات‭ ‬المثيرة،‭ ‬السمعة‭ ‬التي‭ ‬نالها‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬وقلد‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالانجازات‭ ‬تجعلنا‭ ‬نشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬والفخر‭ ‬كوننا‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النجاح،‭ ‬ويحفزنا‭ ‬بأن‭ ‬نستمر‭ ‬بالشراكة‭ ‬الناجحة‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬التجمع‭ ‬الرياضي‭ ‬القادم‭ ‬له‭ ‬نكهته‭ ‬الخاصة‭ ‬وحضوره‭ ‬القوي‭ ‬كونه‭ ‬يجمع‭ ‬ابناء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬رياضي‭ ‬تنافسي‭ ‬شريف‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬وينطلق‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬الخير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬صالات‭ ‬الراوي‭ ‬الرياضي‭ ‬نقدم‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لإقامة‭ ‬وإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ (‬خليجي‭ ‬1‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭) ‬من‭ ‬أرض‭ ‬الريادة‭ ‬والنهضة‭ ‬وأرض‭ ‬الخير‭ ‬والمحبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬داعين‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬النجاح‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مستوياتها،‭ ‬وكل‭ ‬التوفيق‭ ‬للأخوة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وأعانهم‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬الأمانة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬نؤكد‭ ‬للجميع‭ ‬أن‭ ‬صالات‭ ‬الراوي‭ ‬الرياضية‭ ‬بالقائمين‭ ‬عليها‭ ‬تسخر‭ ‬جميع‭ ‬امكانياتها‭ ‬لإنجاح‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الأولى‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬نقل‭ ‬أسامة‭ ‬الليث‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬تحيات‭ ‬وشكر‭ ‬وتقدير‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬لحماد‭ ‬منذر‭ ‬الراوي‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬والشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لاتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توفي‭ ‬كلمات‭ ‬الشكر‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬حماد‭ ‬الراوي‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬صالاته‭ ‬الرياضية‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬الاتحاد‭ ‬بجميع‭ ‬امكانياتها‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬للبطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬إنما‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تطورت‭ ‬معهم‭ ‬نتجت‭ ‬عنها‭ ‬نجاحات‭ ‬كثيرة،‭ ‬وبإذن‭ ‬الله‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬بناء‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‮»‬‭.‬

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