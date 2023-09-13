تجديد الرعاية لبطولة الخليج لبناء الأجسام واللياقة البدنية

تجديد الرعاية لبطولة الخليج لبناء الأجسام واللياقة البدنية
التاريخ
9/13/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جددت صالات الراوي الرياضية رعايتها ودعمها اللا محدود للاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية بوجودها كراع رسمي رئيسي لبطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام واللياقة البدنية تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في الفترة من 20 وحتى 21 من شهر أكتوبر القادم.
وأوضح حماد منذر الراوي صاحب صالات الراوي الرياضية في تصريحه قائلاً «نجدد تواجدنا ودعمنا لأهم حدث رياضي سيسجله التاريخ باسم وتوقيع مملكة البحرين الحبيبة بإطلاق أولى نسخ وباكورات بطولات الخليج لبناء الأجسام واللياقة البدنية والذي نتشوق لانطلاق منافساته، كما قلنا سابقاً نحن شركاء مع الأخوة الأعزاء في اتحاد كمال الأجسام وعلى رأسه الأخ العزيز سامي الحداد رئيس مجلس الإدارة، في البطولة الماضية بطولة غرب آسيا الرابعة لبناء الأجسام التي أحرزت مملكة البحرين لقبها عشنا أجمل اللحظات وأكثرها إثارة، حضورها كان مميزاً ومنافساتها قوية، حتى أعضاءنا في صالات الراوي الرياضية حرصوا بالحضور والاستمتاع بالمنافسات المثيرة، السمعة التي نالها اتحاد كمال الأجسام وقلد بها مملكة البحرين بالانجازات تجعلنا نشعر بالسعادة والفخر كوننا جزءاً من هذا النجاح، ويحفزنا بأن نستمر بالشراكة الناجحة مع اتحاد كمال الأجسام، التجمع الرياضي القادم له نكهته الخاصة وحضوره القوي كونه يجمع ابناء دول مجلس التعاون الخليجي في تجمع رياضي تنافسي شريف فيما بينهم، وينطلق من أرض الخير مملكة البحرين، منذ الآن نحن في صالات الراوي الرياضي نقدم التهاني والتبريكات لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لإقامة وإطلاق هذه البطولة الخليجية (خليجي 1 لبناء الأجسام واللياقة البدنية) من أرض الريادة والنهضة وأرض الخير والمحبة مملكة البحرين داعين المولى عز وجل أن تحقق هذه البطولة النجاح على جميع مستوياتها، وكل التوفيق للأخوة في مجلس الإدارة وأعانهم الله على حمل الأمانة، في الوقت نفسه نؤكد للجميع أن صالات الراوي الرياضية بالقائمين عليها تسخر جميع امكانياتها لإنجاح بطولة الخليج الأولى.
من جهته نقل أسامة الليث أمين سر اتحاد كمال الأجسام تحيات وشكر وتقدير سامي الحداد رئيس مجلس الادارة لحماد منذر الراوي الداعم الأول والشريك الاستراتيجي لاتحاد كمال الأجسام، وقال «لا توفي كلمات الشكر في حق حماد الراوي الذي وضع صالاته الرياضية تحت تصرف الاتحاد بجميع امكانياتها وليس فقط للبطولات الرياضية إنما في أي وقت، العلاقة التي تطورت معهم نتجت عنها نجاحات كثيرة، وبإذن الله سيكون هناك المزيد من الشراكات التي تنعكس في المقام الأول على تطوير رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية».
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