Thursday, 14 September 2023 04:41 GMT

الوفد الإداري لبعثة البحرين يغادر إلى هانغتشو

9/13/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غادر‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬لبعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬للمشاركة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬لغاية‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬فيما‭ ‬ستبدأ‭ ‬بعض‭ ‬المسابقات‭ ‬قبل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬بتاريخ‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭. ‬وتوجه‭ ‬الفوج‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬ونائب‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬فجر‭ ‬جاسم‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬وهم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مادن‭ ‬الوناس،‭ ‬وحسن‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جمعة،‭ ‬ومريم‭ ‬مردانة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يرافقهم‭ ‬باقي‭ ‬اعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإعلامي‭ ‬والمنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬تباعا‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬معدة‭ ‬سلفا‭ ‬لمغادرة‭ ‬الوفد‭ ‬بأكمله‭ ‬حسب‭ ‬حجوزات‭ ‬السفر‭ ‬المجدولة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬البعثة‭ ‬الإدارية‭. ‬وتوجه‭ ‬الوفد‭ ‬الاداري‭ ‬مبكرا‭ ‬بهدف‭ ‬التحضير‭ ‬والإعداد‭ ‬لاستقبال‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬وتوفير‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬للبعثة‭ ‬البحرينية‭.‬



MENAFN13092023000055011008ID1107064630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث