الوفد الإداري لبعثة البحرين يغادر إلى هانغتشو

الوفد الإداري لبعثة البحرين يغادر إلى هانغتشو
التاريخ
9/13/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
غادر الوفد الإداري لبعثة مملكة البحرين إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي ستحتضنها مدينة هانغتشو خلال الفترة من 23 سبتمبر لغاية 8 أكتوبر 2023 فيما ستبدأ بعض المسابقات قبل الافتتاح الرسمي بتاريخ 19 سبتمبر. وتوجه الفوج الأول من الوفد الإداري المكون من مدير البعثة أحمد عبدالغفار ونائب مدير البعثة فجر جاسم وأعضاء الوفد الإداري وهم كلا من مادن الوناس، وحسن عبدالرحيم جمعة، ومريم مردانة، على أن يرافقهم باقي اعضاء الوفد الإعلامي والمنتخبات المشاركة تباعا وفق خطة معدة سلفا لمغادرة الوفد بأكمله حسب حجوزات السفر المجدولة التي أجرتها البعثة الإدارية. وتوجه الوفد الاداري مبكرا بهدف التحضير والإعداد لاستقبال لاعبي المنتخبات الوطنية في القرية الرياضية وتوفير مختلف الظروف الملائمة للبعثة البحرينية.
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