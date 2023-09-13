الوفد الإداري لبعثة البحرين يغادر إلى هانغتشو

غادر‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬لبعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬للمشاركة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬لغاية‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬فيما‭ ‬ستبدأ‭ ‬بعض‭ ‬المسابقات‭ ‬قبل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬بتاريخ‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭. ‬وتوجه‭ ‬الفوج‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬ونائب‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬فجر‭ ‬جاسم‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬وهم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬مادن‭ ‬الوناس،‭ ‬وحسن‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جمعة،‭ ‬ومريم‭ ‬مردانة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يرافقهم‭ ‬باقي‭ ‬اعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإعلامي‭ ‬والمنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬تباعا‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬معدة‭ ‬سلفا‭ ‬لمغادرة‭ ‬الوفد‭ ‬بأكمله‭ ‬حسب‭ ‬حجوزات‭ ‬السفر‭ ‬المجدولة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬البعثة‭ ‬الإدارية‭. ‬وتوجه‭ ‬الوفد‭ ‬الاداري‭ ‬مبكرا‭ ‬بهدف‭ ‬التحضير‭ ‬والإعداد‭ ‬لاستقبال‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬وتوفير‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬للبعثة‭ ‬البحرينية‭.‬







