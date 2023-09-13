سلمان بن إبراهيم يهنئ المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة
التاريخ
9/13/2023 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخبات الآسيوية المتأهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عام والتي تستضفها دولة قطر العام المقبل 2024، مثنيا على نجاح مسيرة التصفيات والتنظيم المميز للدول التي استضافت مباريات التصفيات.
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن ارتفاع وتيرة التنافس والأداء الفني حتى الجولات الأخيرة من التصفيات يعكس القوة والندية بين المنتخبات المشاركة كما استطاع خلق منظومة عناصرية لجيل واعد وجديد من اللاعبين الذين تنتظر قارة آسيا توهجهم من جديد في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بقطر العام المقبل
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وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم «نشعر بالرضا التام والتقدير المستحق لكافة الدول التي استضافت التصفيات الآسيوية والاتحادات الوطنية الشريكة بكافة النجاحات التنظيمية والجماهيرية، كما نسعد بأن مثل تلك التصفيات والبطولات تشهد ولادة العديد من النجوم والمدربين والحكام ممن يحظون باهتمام كبير من خلال برامج ومبادرات التطوير المعتمدة بخطة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم»
وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي «ستكون القارة الآسيوية على موعد للحدث الكروي الكبير لهذه الأجيال التي ستنظر بشغف وتحد كبير نحو تحقيق حلم تحقيق بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بقطر والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية -باريس 2024، في أجواء عالمية على الملاعب القطرية، الأمر الذي سيمكن جماهير كرة القدم الآسيوية الاستمتاع بمباريات تنافسية كبيرة ترسم الصورة الأمثل للتطور التاريخي للكرة الآسيوية وارتفاع القيمة الفنية للمنتخبات بالقارة».
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