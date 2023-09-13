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سلمان بن إبراهيم يهنئ المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة

9/13/2023 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المنتخبات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المتأهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عام‭ ‬والتي‭ ‬تستضفها‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬2024،‭ ‬مثنيا‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬مسيرة‭ ‬التصفيات‭ ‬والتنظيم‭ ‬المميز‭ ‬للدول‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬مباريات‭ ‬التصفيات‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬وتيرة‭ ‬التنافس‭ ‬والأداء‭ ‬الفني‭ ‬حتى‭ ‬الجولات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬يعكس‭ ‬القوة‭ ‬والندية‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬كما‭ ‬استطاع‭ ‬خلق‭ ‬منظومة‭ ‬عناصرية‭ ‬لجيل‭ ‬واعد‭ ‬وجديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬تنتظر‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬توهجهم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬بقطر‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮
‬‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬بالرضا‭ ‬التام‭ ‬والتقدير‭ ‬المستحق‭ ‬لكافة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشريكة‭ ‬بكافة‭ ‬النجاحات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والجماهيرية،‭ ‬كما‭ ‬نسعد‭ ‬بأن‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التصفيات‭ ‬والبطولات‭ ‬تشهد‭ ‬ولادة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬والمدربين‭ ‬والحكام‭ ‬ممن‭ ‬يحظون‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬التطوير‭ ‬المعتمدة‭ ‬بخطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬للحدث‭ ‬الكروي‭ ‬الكبير‭ ‬لهذه‭ ‬الأجيال‭ ‬التي‭ ‬ستنظر‭ ‬بشغف‭ ‬وتحد‭ ‬كبير‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬حلم‭ ‬تحقيق‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬بقطر‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ -‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬عالمية‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬القطرية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيمكن‭ ‬جماهير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمباريات‭ ‬تنافسية‭ ‬كبيرة‭ ‬ترسم‭ ‬الصورة‭ ‬الأمثل‭ ‬للتطور‭ ‬التاريخي‭ ‬للكرة‭ ‬الآسيوية‭ ‬وارتفاع‭ ‬القيمة‭ ‬الفنية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬بالقارة‮»‬‭.‬‮

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