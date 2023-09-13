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عيسى بن علي يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية العمانية

9/13/2023 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


‬استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الزبير‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬العُمانية‭ ‬وذلك‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬اراضي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬بنسختها‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ (‬لتكريم‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭).‬

وحضر‭ ‬الاستقبال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والسيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الزبير،‭ ‬مؤكداً‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بجهوده‭ ‬البارزة‭ ‬والمخلصة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬والنهوض‭ ‬به‭ ‬مثمناً‭ ‬سموه‭ ‬إسهامات‭ ‬سعادته‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الرياضة‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬يتم‭ ‬منحها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬اليوم‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع،‭ ‬وتنظمها‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المتطوعين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬تطوعية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والأزمات‭ ‬المختلفة‭ ‬وتفعيل‭ ‬أدوارهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافته‭.‬

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