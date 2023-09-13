عيسى بن علي يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية العمانية

عيسى بن علي يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية العمانية
التاريخ
9/13/2023 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة الشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية وذلك لدى وصوله الى اراضي مملكة البحرين لحضور حفل ختام جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي بنسختها الثالثة عشرة (لتكريم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي).
وحضر الاستقبال الدكتور عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والسيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية.
وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالشيخ خالد بن محمد الزبير، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، مشيداً سموه بجهوده البارزة والمخلصة في تطوير القطاع الرياضي بسلطنة عمان والنهوض به مثمناً سموه إسهامات سعادته في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة.
جدير بالذكر أن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي يتم منحها في شهر سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع احتفالات اليوم العربي للتطوع، وتنظمها جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، وتهدف إلى تشجيع المتطوعين على تقديم حلول مبتكرة من خلال أعمال تطوعية تساهم في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة وتفعيل أدوارهم في مجال العمل التطوعي ونشر ثقافته.
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