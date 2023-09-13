تنفيذا لتوجيهات سلمان بن محمدالدوي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية دعم التايكواندو البحرينية
التاريخ
9/13/2023 7:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، التقى رئيس الاتحاد البحريني للتايكواندو عبدالله عيسى الدوي سفير كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين السفير هونسانغ كو، بمقر السفارة الكورية الجنوبية بالمنامة، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك لدعم التايكواندو البحرينية.
في مستهل اللقاء، نقل رئيس الاتحاد البحريني للتايكواندو إلى سفير كوريا الجنوبية تحيات سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، وتمنيات سموه للسفير دوام التوفيق والنجاح. بحث الدوي خلال اللقاء مع السفير الكوري الجنوبي سبل تطوير رياضة التايكواندو في مملكة البحرين، واستعرض معه خطط الاتحاد التي يسعى لتنفيذها، لدعم العلاقات البحرينية الكورية على صعيد هذه الرياضة.
وقد أبدى سفير كوريا الجنوبية رغبة في دعم خطط وبرامج الاتحاد التي تسهم في رفع مستوى رياضة التايكواندو البحرينية، من خلال إقامة المسابقات المحلية والمعسكرات والدورات التدريبية لتطوير الكوادر الإدارية والفنية والتحكيمية وإقامة المعارض التسويقية للعبة.
وفي الختام، شكر رئيس الاتحاد البحريني للتايكواندو السفير الكوري الجنوبي على مدى اهتمامه البالغ، بما يسهم في تنفيذ الخطوات التطويرية لرفع مستوى لعبة التايكواندو البحرينية.
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