تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬الدوي‭ ‬سفير‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السفير‭ ‬هونسانغ‭ ‬كو،‭ ‬بمقر‭ ‬السفارة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالمنامة،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لدعم‭ ‬التايكواندو‭ ‬البحرينية‭.‬

في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬نقل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬إلى‭ ‬سفير‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وتمنيات‭ ‬سموه‭ ‬للسفير‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭. ‬بحث‭ ‬الدوي‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬رياضة‭ ‬التايكواندو‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واستعرض‭ ‬معه‭ ‬خطط‭ ‬الاتحاد‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬لتنفيذها،‭ ‬لدعم‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكورية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وقد‭ ‬أبدى‭ ‬سفير‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬الاتحاد‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬التايكواندو‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬والمعسكرات‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬والتحكيمية‭ ‬وإقامة‭ ‬المعارض‭ ‬التسويقية‭ ‬للعبة‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬شكر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتايكواندو‭ ‬السفير‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اهتمامه‭ ‬البالغ،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطوات‭ ‬التطويرية‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬لعبة‭ ‬التايكواندو‭ ‬البحرينية‭.‬