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الدولي ((جاكوب)) يعزز طائرة النجمة

9/13/2023 7:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا

استعان‭ ‬مسؤولو‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬بالدولي‭ ‬السويدي‭ ‬‮«‬جاكوب‭ ‬لنك‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬موسم‮
‬2024‭-‬2024‮
‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬رسميا‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭.‬

ويبلغ‭ ‬السويدي‭ ‬جاكوب‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما،‭ ‬ويصل‭ ‬طوله‭ ‬إلى‭ ‬متر‭ ‬و97سم،‭ ‬ويلعب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬ويعول‭ ‬على‭ ‬يده‭ ‬اليسرى‭ ‬في‭ ‬تدخلاته‭ ‬الهجومية،‭ ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬بعض‭ ‬لقطات‭ ‬تسجيلات‭ ‬الفيديو‭ ‬تميز‭ ‬اللاعب‭ ‬بالإرسال‭ ‬والتدخلات‭ ‬الهجومية‭ ‬القوية‭.‬

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