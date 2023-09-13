الدولي ((جاكوب)) يعزز طائرة النجمة

ويبلغ‭ ‬السويدي‭ ‬جاكوب‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما،‭ ‬ويصل‭ ‬طوله‭ ‬إلى‭ ‬متر‭ ‬و97سم،‭ ‬ويلعب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬ويعول‭ ‬على‭ ‬يده‭ ‬اليسرى‭ ‬في‭ ‬تدخلاته‭ ‬الهجومية،‭ ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬بعض‭ ‬لقطات‭ ‬تسجيلات‭ ‬الفيديو‭ ‬تميز‭ ‬اللاعب‭ ‬بالإرسال‭ ‬والتدخلات‭ ‬الهجومية‭ ‬القوية‭.‬

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