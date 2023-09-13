الدولي ((جاكوب)) يعزز طائرة النجمة

الدولي ((جاكوب)) يعزز طائرة النجمة
التاريخ
9/13/2023 7:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي ميرزا
استعان مسؤولو نادي النجمة بالدولي السويدي «جاكوب لنك» لتعزيز صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة في النادي استعدادا لخوض منافسات موسم
2024-2024
المنتظر أن تنطلق رسميا يوم 23 أكتوبر القادم.
ويبلغ السويدي جاكوب من العمر 26 عاما، ويصل طوله إلى متر و97سم، ويلعب في مركز 2 ويعول على يده اليسرى في تدخلاته الهجومية، وقد أظهرت بعض لقطات تسجيلات الفيديو تميز اللاعب بالإرسال والتدخلات الهجومية القوية.
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