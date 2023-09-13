البحرين تختتم مشاركتها في ((طواف صلالة 2023)) بمراكز متقدمة

اختتم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬‮«‬طواف‭ ‬صلالة‭ ‬2023‮»‬‭ ‬بمراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬وعاكسة‭ ‬لما‭ ‬تشهده‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬من‭ ‬ازدهار‭ ‬وقوة‭ ‬تنافسية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ومنها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬وعلى‭ ‬امتداد‭ ‬147‭ ‬كيلومترا‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬الطواف،‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬العماني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والرياضة‭ ‬والشباب،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬ظفار‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬8‭ - ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتابع‭ ‬البطل‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬من‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬تميزه‭ ‬اللافت‭ ‬بتحقيقه‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النتيجة‭ ‬العامة‭ ‬بفارق‭ ‬زمني‭ ‬1‭.‬12‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬متصدر‭ ‬السباق،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬حقق‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬خليل‭ ‬من‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‮»‬‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬وفي‭ ‬مجمل‭ ‬النتائج‭ ‬استحق‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬و«فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‮»‬‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

وشارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬بـ«فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬عقيل‭ ‬عبدالأمير‭ ‬ثامر‭ ‬مديرا‭ ‬للفريق،‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬فني،‭ ‬والدراجين‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر،‭ ‬أوسيبيو‭ ‬باسكال،‭ ‬أورلاندي‭ ‬كيفين،‭ ‬عبدالله‭ ‬فقيهي،‭ ‬محمد‭ ‬الغيص‭ ‬وطلال‭ ‬المالكي،‭ ‬و«فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬‮«‬إكسل‭ ‬كوستا‮»‬‭ ‬مديرا‭ ‬للفريق،‭ ‬عيسى‭ ‬أيوب‭ ‬فني،‭ ‬طه‭ ‬سيد‭ ‬علوي‭ ‬معالج،‭ ‬والدراجين‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬خليل،‭ ‬منصور‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر،‭ ‬حسين‭ ‬محمد،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬مبارك‭. ‬