Thursday, 14 September 2023 04:41 GMT

البحرين تختتم مشاركتها في ((طواف صلالة 2023)) بمراكز متقدمة

9/13/2023 7:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬‮«‬طواف‭ ‬صلالة‭ ‬2023‮»‬‭ ‬بمراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬وعاكسة‭ ‬لما‭ ‬تشهده‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬من‭ ‬ازدهار‭ ‬وقوة‭ ‬تنافسية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ومنها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬وعلى‭ ‬امتداد‭ ‬147‭ ‬كيلومترا‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬الطواف،‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬العماني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والرياضة‭ ‬والشباب،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬ظفار‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬8‭ - ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتابع‭ ‬البطل‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬من‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬تميزه‭ ‬اللافت‭ ‬بتحقيقه‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النتيجة‭ ‬العامة‭ ‬بفارق‭ ‬زمني‭ ‬1‭.‬12‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬متصدر‭ ‬السباق،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬حقق‭ ‬المتسابق‭ ‬البحريني‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬خليل‭ ‬من‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‮»‬‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬وفي‭ ‬مجمل‭ ‬النتائج‭ ‬استحق‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬و«فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‮»‬‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

وشارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬بـ«فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬عقيل‭ ‬عبدالأمير‭ ‬ثامر‭ ‬مديرا‭ ‬للفريق،‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬فني،‭ ‬والدراجين‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر،‭ ‬أوسيبيو‭ ‬باسكال،‭ ‬أورلاندي‭ ‬كيفين،‭ ‬عبدالله‭ ‬فقيهي،‭ ‬محمد‭ ‬الغيص‭ ‬وطلال‭ ‬المالكي،‭ ‬و«فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬‮«‬إكسل‭ ‬كوستا‮»‬‭ ‬مديرا‭ ‬للفريق،‭ ‬عيسى‭ ‬أيوب‭ ‬فني،‭ ‬طه‭ ‬سيد‭ ‬علوي‭ ‬معالج،‭ ‬والدراجين‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬خليل،‭ ‬منصور‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر،‭ ‬حسين‭ ‬محمد،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬مبارك‭. ‬

MENAFN13092023000055011008ID1107064625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث