البحرين تختتم مشاركتها في ((طواف صلالة 2023)) بمراكز متقدمة
التاريخ
9/13/2023 7:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتم الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية مشاركته في «طواف صلالة 2023» بمراكز متقدمة وعاكسة لما تشهده رياضة الدراجات الهوائية من ازدهار وقوة تنافسية على جميع الأصعدة، ومنها على المستوى العالمي، وعلى امتداد 147 كيلومترا أقيمت في الساعة التاسعة من صباح أمس منافسات المرحلة الرابعة والأخيرة من الطواف، الذي ينظمه الاتحاد العماني للدراجات الهوائية تحت إشراف ومتابعة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وبالتعاون مع بلدية ظفار خلال الفترة 8 - 14 سبتمبر الجاري.
وتابع البطل أحمد ناصر من «فريق فيكتوريوس البحرين» تميزه اللافت بتحقيقه المركز الرابع على مستوى النتيجة العامة بفارق زمني 1.12 ثانية عن متصدر السباق، وفي المقابل حقق المتسابق البحريني سيد أحمد خليل من «فريق أكاديمية البحرين للدراجات الهوائية» المركز الخامس، وفي مجمل النتائج استحق «فريق فيكتوريوس البحرين» المركز الرابع و«فريق أكاديمية البحرين للدراجات الهوائية» المركز السابع.
وشارك الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية في هذا الحدث الرياضي بـ«فريق فيكتوريوس البحرين» المكون من عقيل عبدالأمير ثامر مديرا للفريق، محمد حسين فني، والدراجين أحمد ناصر، أوسيبيو باسكال، أورلاندي كيفين، عبدالله فقيهي، محمد الغيص وطلال المالكي، و«فريق أكاديمية البحرين للدراجات» الذي ضم في صفوفه «إكسل كوستا» مديرا للفريق، عيسى أيوب فني، طه سيد علوي معالج، والدراجين سيد أحمد خليل، منصور محمد، أحمد ناصر، حسين محمد، علي حسن وعبدالرحمن مبارك.
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