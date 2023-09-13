ديشان: لا يمكنني تخيل بوغبا متناولا للمنشطات
التاريخ
9/13/2023 7:21:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - أ ف ب: استبعد مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان أن يكون لاعب وسط «الديوك» ويوفنتوس الإيطالي بول بوغبا تناول المنشطات عمداً، وفق ما أفاد الثلاثاء بعد الهزيمة الودية على أرض ألمانيا 1-2. وقال المدرب عن اللاعب الذي خاض تحت قيادته 91 مباراة دولية سجل فيها 11 هدفاً، إنه «مندهش جداً،
لا أملك المعطيات، ستتوالى الأمور، لكن الكثير من الأشياء تتراكم فوقه (بوغبا)، وهذا أمر صعب».
وقرّرت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات إيقاف بوغبا موقتاً بعد ثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المحظور، ما يُشكل ضربة قاسية جداً لحلمه بالعودة الى مستواه السابق بعدما عانى الأمرين جراء الإصابات. ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن بوغبا الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، سقط في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بعد ظهر الإثنين أن بوغبا أظهر مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون في اختبار دم أجراه بعد الفوز على أودينيزي 3-0 في 20 أغسطس. ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار. وفي هذه الحالة، يمكن للاعب أن يطلب تحليلًا مضاداً للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة.
وفي غضون الأيام السبعة المقبلة، سيتم تحليل العينة «باء» بواسطة المختبر نفسه الذي قام بفحص العينة «ألف». وإذا جاءت النتيجة إيجابية، فسيتم إيقاف اللاعب تلقائياً في انتظار الحكم. ويواجه ابن الثلاثين عاماً خطر الإيقاف لمدة تصل الى أربعة أعوام وفق الإعلام الإيطالي إذا تبين أنه تناول عقارات لتحسين الأداء.
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