ديشان: لا يمكنني تخيل بوغبا متناولا للمنشطات

باريس‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬استبعد‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬بول‭ ‬بوغبا‭ ‬تناول‭ ‬المنشطات‭ ‬عمداً،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬الودية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ألمانيا‭ ‬1‭-‬2‭. ‬وقال‭ ‬المدرب‭ ‬عن‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬تحت‭ ‬قيادته‭ ‬91‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬سجل‭ ‬فيها‭ ‬11‭ ‬هدفاً،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مندهش‭ ‬جداً،‭

‬لا‭ ‬أملك‭ ‬المعطيات،‭ ‬ستتوالى‭ ‬الأمور،‭ ‬لكن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬تتراكم‭ ‬فوقه‭ (‬بوغبا‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬صعب‮»‬‭.‬

وقرّرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الإيطالية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬إيقاف‭ ‬بوغبا‭ ‬موقتاً‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬تعاطيه‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭ ‬المحظور،‭ ‬ما‭ ‬يُشكل‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬جداً‭ ‬لحلمه‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬مستواه‭ ‬السابق‭ ‬بعدما‭ ‬عانى‭ ‬الأمرين‭ ‬جراء‭ ‬الإصابات‭. ‬ووفقاً‭ ‬للصحافة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬فإن‭ ‬بوغبا‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬غالبية‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬واكتفى‭ ‬بخوض‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات،‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فحص‭ ‬المنشطات‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬يوفنتوس‭ ‬ومضيفه‭ ‬أودينيزي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيطالية‭ (‬أنسا‭) ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬بوغبا‭ ‬أظهر‭ ‬مستويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬دم‭ ‬أجراه‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أودينيزي‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭. ‬ورغم‭ ‬أنه‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬ولم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬كان‭ ‬بوغبا‭ ‬أحد‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬للخضوع‭ ‬للاختبار‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬يمكن‭ ‬للاعب‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬تحليلًا‭ ‬مضاداً‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬العينة‭.‬

وفي‭ ‬غضون‭ ‬الأيام‭ ‬السبعة‭ ‬المقبلة،‭ ‬سيتم‭ ‬تحليل‭ ‬العينة‭ ‬‮«‬باء‮»‬‭ ‬بواسطة‭ ‬المختبر‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بفحص‭ ‬العينة‭ ‬‮«‬ألف‮»‬‭. ‬وإذا‭ ‬جاءت‭ ‬النتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬فسيتم‭ ‬إيقاف‭ ‬اللاعب‭ ‬تلقائياً‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الحكم‭. ‬ويواجه‭ ‬ابن‭ ‬الثلاثين‭ ‬عاماً‭ ‬خطر‭ ‬الإيقاف‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬وفق‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيطالي‭ ‬إذا‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬تناول‭ ‬عقارات‭ ‬لتحسين‭ ‬الأداء‭.‬



