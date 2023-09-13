Thursday, 14 September 2023 04:41 GMT

سانتوس يقترب من الرحيل عن منتخب بولندا

9/13/2023 7:21:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وارسو‭ - ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بولندية،‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬البرتغالي‭ ‬فيرناندو‭ ‬سانتوس،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب،‭ ‬على‭ ‬الرحيل‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬المنصب‭. ‬وكان‭ ‬سانتوس،‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي،‭ ‬قد‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬بولندا‭ ‬خلفا‭ ‬لتشيسلاف‭ ‬متشينفيتش‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭.‬

وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬وكانت‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬منتخب‭ ‬ألبانيا‭ ‬بنتيجة‭ ‬صفر2‭/ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭. ‬ويحتل‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬ولديه‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متبقية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خطف‭ ‬تذكرة‭ ‬العبور‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬حيث‭ ‬يحتاج‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬أو‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭.‬


MENAFN13092023000055011008ID1107064623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث