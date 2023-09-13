سانتوس يقترب من الرحيل عن منتخب بولندا
التاريخ
9/13/2023 7:21:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وارسو - د ب أ: ذكرت وسائل إعلام بولندية، أن اتحاد الكرة في البلاد اتفق مع البرتغالي فيرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب، على الرحيل وذلك بعد ثمانية أشهر من تعيينه في المنصب. وكان سانتوس، الفائز بلقب كأس أمم أوروبا عام 2016 مع المنتخب البرتغالي، قد تولى تدريب بولندا خلفا لتشيسلاف متشينفيتش في يناير الماضي، لكنه فشل في تقديم أداء جيد في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وخسر المنتخب البولندي ثلاث مباريات من أصل خمس خاضها في التصفيات، وكانت الخسارة الأخيرة أمام متصدر المجموعة الخامسة منتخب ألبانيا بنتيجة صفر2/ يوم الأحد الماضي. ويحتل المنتخب البولندي المركز الرابع ولديه ثلاث مباريات متبقية من أجل خطف تذكرة العبور للبطولة التي ستقام العام المقبل في ألمانيا، حيث يحتاج الفريق إلى إنهاء التصفيات في أحد المركزين الأول أو الثاني من المجموعة.
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