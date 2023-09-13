سانتوس يقترب من الرحيل عن منتخب بولندا

وارسو‭ - ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بولندية،‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬البرتغالي‭ ‬فيرناندو‭ ‬سانتوس،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب،‭ ‬على‭ ‬الرحيل‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬المنصب‭. ‬وكان‭ ‬سانتوس،‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي،‭ ‬قد‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬بولندا‭ ‬خلفا‭ ‬لتشيسلاف‭ ‬متشينفيتش‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭.‬

وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬وكانت‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬منتخب‭ ‬ألبانيا‭ ‬بنتيجة‭ ‬صفر2‭/ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭. ‬ويحتل‭ ‬المنتخب‭ ‬البولندي‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬ولديه‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متبقية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خطف‭ ‬تذكرة‭ ‬العبور‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬حيث‭ ‬يحتاج‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬أو‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭.‬



