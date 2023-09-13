انطلاق الموسم الجديد لكرة القدم للسيدات ألمانيا

انطلاق الموسم الجديد لكرة القدم للسيدات ألمانيا
التاريخ
9/13/2023 7:21:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت - د ب أ: ينطلق الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات غدا الجمعة، وسط آمال بألا يتباطأ نمو اللعبة بعد خروج منتخب السيدات من دور المجموعات ببطولة كأس العالم. وسجلت المسابقة أرقاما قياسية من حيث عدد الحضور في الموسم الماضي بعد وصول المنتخب الألماني للسيدات لنهائي يورو 2022، وقالت حارسة المرمى السابقة ألموث شولت لمجلة «11 فريوندي»: «من الممكن أن يقل الحماس قليلا».
ويزيد من المعضلة أن المباراة الافتتاحية التي ستقام غدا بين فرايبورج وبايرن ميونخ سيطغى عليها لقاء الرجال الذي يجمع بين بايرن وباير ليفركوزن في نفس اليوم. وقال رالف تسفانتسيجر رئيس أكاديمية هوفنهايم للسيدات: «بالطبع لو كنا حققنا نجاحا كبيرا في كأس العالم الأخيرة لم يكن ليسبب أي ضرر فيما يتعلق بالحماس تجاه كرة القدم النسائية، وكذلك فيما يتعلق بمباراة الجولة الأولى. لا يمكنني الشعور بدفعة قوية».
وقال جوتي تشاتزيالكسيو، مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد الألماني لكرة القدم عقب خروج منتخب السيدات من دور المجموعات بكأس العالم للمرة الأولى، إن ألمانيا أضاعت فرصة كبيرة لصنع نماذج يحتذي بها الجيل القادم بعد الفشل في تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة. ومع ذلك، يشعر الاتحاد الألماني بالتفاؤل بأن تطور الدوري لن يتوقف، حيث إن متوسط حضور المباريات تضاعف ثلاث مرات، من أقل من 900 مشجع للمباراة إلى 2700 .
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