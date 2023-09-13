انطلاق الموسم الجديد لكرة القدم للسيدات ألمانيا

فرانكفورت‭ - ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬ينطلق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة،‭ ‬وسط‭ ‬آمال‭ ‬بألا‭ ‬يتباطأ‭ ‬نمو‭ ‬اللعبة‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬وسجلت‭ ‬المسابقة‭ ‬أرقاما‭ ‬قياسية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬للسيدات‭ ‬لنهائي‭ ‬يورو‭ ‬2022،‭ ‬وقالت‭ ‬حارسة‭ ‬المرمى‭ ‬السابقة‭ ‬ألموث‭ ‬شولت‭ ‬لمجلة‭ ‬‮«‬11‭ ‬فريوندي‮»‬‭: ‬‮«‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يقل‭ ‬الحماس‭ ‬قليلا‮»‬‭.‬

ويزيد‭ ‬من‭ ‬المعضلة‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬غدا‭ ‬بين‭ ‬فرايبورج‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬سيطغى‭ ‬عليها‭ ‬لقاء‭ ‬الرجال‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬بايرن‭ ‬وباير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭. ‬وقال‭ ‬رالف‭ ‬تسفانتسيجر‭ ‬رئيس‭ ‬أكاديمية‭ ‬هوفنهايم‭ ‬للسيدات‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬حققنا‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليسبب‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحماس‭ ‬تجاه‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية،‭ ‬وكذلك‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭. ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬الشعور‭ ‬بدفعة‭ ‬قوية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬جوتي‭ ‬تشاتزيالكسيو،‭ ‬مدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عقب‭ ‬خروج‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬إن‭ ‬ألمانيا‭ ‬أضاعت‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لصنع‭ ‬نماذج‭ ‬يحتذي‭ ‬بها‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يشعر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬بالتفاؤل‭ ‬بأن‭ ‬تطور‭ ‬الدوري‭ ‬لن‭ ‬يتوقف،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬متوسط‭ ‬حضور‭ ‬المباريات‭ ‬تضاعف‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬من‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬900‭ ‬مشجع‭ ‬للمباراة‭ ‬إلى‭ ‬2700‭ .‬



