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الهلال للانفراد بالصدارة والتعاون لمتابعة مفاجآته

9/13/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬دام‭ ‬11‭ ‬يوماً‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬أيام‭ ‬فيفا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقام‭ ‬خلالها‭ ‬الأخضر‭ ‬معسكراً‭ ‬في‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬تعود‭ ‬عجلة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للدوران‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬التعاون‭ ‬الثاني‭ ‬والأهلي‭ ‬الرابع‭. ‬وبعد‭ ‬خسارة‭ ‬طرفي‭ ‬جدّة،‭ ‬الاتحاد‭ ‬والأهلي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬ونزولهما‭ ‬عن‭ ‬الصدارة،‭ ‬صعد‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بـ13‭ ‬نقطة‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬التعاون‭ ‬مفاجأة‭ ‬بداية‭ ‬الدوري‭.‬

ويسعى‭ ‬الهلال‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬جديد‭ ‬يدافع‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عن‭ ‬صدارته،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬جاره‭ ‬الرياض‭ ‬غدا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬بالرياض‭. ‬ويسير‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬صفوفه،‭ ‬آملاً‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬أولى‭ ‬لنجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬الجديد‭ ‬نيمار‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬مبارتين‭ ‬مع‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬وانفرد‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لافضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬سيليساو‭. ‬ونجح‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬الصعود‭ ‬للصدارة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬المتصدر‭ ‬السابق‭ ‬4‭-‬3‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نيمار،‭ ‬يبرز‭ ‬في‭ ‬الهلال‭ ‬المهاجم‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬ومواطنه‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭ ‬سافيتش،‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش،‭ ‬المدافع‭ ‬السنغالي‭ ‬خاليدو‭ ‬كوليبالي‭ ‬والحارس‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭. ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأخر،‭ ‬وبعد‭ ‬البداية‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين،‭ ‬تلقى‭ ‬الرياض‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬أي‭ ‬هدف،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الأخدود‭ ‬رفيقه‭ ‬في‭ ‬الصعود،‭ ‬فتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وتتركز‭ ‬الانظار‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬الذي‭ ‬يحتضن‭ ‬السبت‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬الجريح‭ ‬وضيفه‭ ‬التعاون‭. ‬وقدّم‭ ‬التعاون‭ ‬مستويات‭ ‬رائعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مكّنته‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً،‭ ‬فيما‭ ‬تعرّض‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬ضمّ‭ ‬الجزائري‭ ‬الدولي‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬لخسارة‭ ‬فادحة‭ ‬أمام‭ ‬الفتح‭ (‬1-5‭) ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭. ‬ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬مضيفه‭ ‬الأخدود‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬هذلول‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬بنجران‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭.‬

ويسعى‭ ‬النصر‭ ‬لمواصلة‭ ‬الزحف‭ ‬نحو‭ ‬المقدمة،‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬السبت‭. ‬ويحتل‭ ‬النصر‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفضل‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬مرتين‭ ‬افتتاحاً‭. ‬ويمني‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬مبكرا‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬بعد‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬للإيقاف،‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬هزّ‭ ‬الشباك‭ ‬وتعزيز‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭
(‬6‭) . ‬ويصطدم‭ ‬الفيحاء‭ ‬الثامن‭ ‬بضيفه‭ ‬الشباب‭ ‬الجريح‭ ‬ووصيف‭ ‬القاع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬المجمعة‭ ‬الرياضية‭. ‬أما‭ ‬الشباب‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬بسبب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الإدارة‭ ‬والفنية،‭ ‬فأطاح‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬مارسيل‭ ‬كايزر‭ ‬واسند‭ ‬المهمة‭ ‬موقتاً‭ ‬للأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬براون‭. ‬عزّز‭ ‬الليث‭ ‬الأبيض‭ ‬صفوفه‭ ‬بالمدافع‭ ‬المغربي‭ ‬رومان‭ ‬سايس‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البلجيكي‭ ‬يانيك‭ ‬كاراسكو‭. ‬ويعود‭ ‬للشباب‭ ‬قائده‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إيفر‭ ‬بانيغا‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حارسه‭ ‬الكوري‭ ‬كيم‭ ‬سيونغ‭-‬غيو‭ ‬والكولومبي‭ ‬غوستافو‭ ‬كويّار‭ ‬والبرازيلي‭ ‬إياغو‭ ‬سانتوس‭ ‬والسنغالي‭ ‬حبيب‭ ‬ديالو‭.‬

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