الهلال للانفراد بالصدارة والتعاون لمتابعة مفاجآته

الهلال للانفراد بالصدارة والتعاون لمتابعة مفاجآته
التاريخ
9/13/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - أ ف ب: بعد توقف دام 11 يوماً بسبب «أيام فيفا» التي أقام خلالها الأخضر معسكراً في نيوكاسل، تعود عجلة الدوري السعودي لكرة القدم للدوران اليوم مع انطلاق الجولة السادسة التي تشهد مواجهة قوية بين التعاون الثاني والأهلي الرابع. وبعد خسارة طرفي جدّة، الاتحاد والأهلي في الجولة السابقة ونزولهما عن الصدارة، صعد الهلال إلى المركز الأول بـ13 نقطة بالتساوي مع التعاون مفاجأة بداية الدوري.
ويسعى الهلال لتحقيق فوز جديد يدافع من خلاله عن صدارته، عندما يستقبل جاره الرياض غدا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. ويسير «الزعيم» بخطى ثابتة، خصوصاً بعد اكتمال صفوفه، آملاً في مشاركة أولى لنجمه البرازيلي الجديد نيمار الذي خاض مبارتين مع بلاده في تصفيات مونديال 2026 وانفرد بالرقم القياسي لافضل مسجل في تاريخ سيليساو. ونجح الهلال في الصعود للصدارة بعد فوزه المثير على الاتحاد المتصدر السابق 4-3.
وبالإضافة إلى نيمار، يبرز في الهلال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو. على الجانب الأخر، وبعد البداية الجيدة في أول مباراتين، تلقى الرياض ثلاث هزائم متتالية دون أن يسجل أي هدف، كان آخرها أمام ضيفه الأخدود رفيقه في الصعود، فتراجع إلى المركز الخامس عشر.
وتتركز الانظار على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يحتضن السبت مباراة الأهلي الجريح وضيفه التعاون. وقدّم التعاون مستويات رائعة هذا الموسم مكّنته من تحقيق أربعة انتصارات توالياً، فيما تعرّض الأهلي الذي ضمّ الجزائري الدولي رياض محرز لخسارة فادحة أمام الفتح (1-5) بعد أربعة انتصارات متتالية. ويسعى الاتحاد إلى استعادة توازنه، عندما يواجه مضيفه الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران في افتتاح المرحلة.
ويسعى النصر لمواصلة الزحف نحو المقدمة، عندما يحل ضيفاً على الرائد في ملعب مدينة الملك عبدالله السبت. ويحتل النصر المركز السادس بفضل ثلاثة انتصارات متتالية جاءت بعد خسارته مرتين افتتاحاً. ويمني البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد مبكرا إلى الرياض بعد غيابه عن مباراة لوكسمبورغ للإيقاف، النفس في مواصلة هزّ الشباك وتعزيز صدارة الهدافين
(6) . ويصطدم الفيحاء الثامن بضيفه الشباب الجريح ووصيف القاع على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. أما الشباب الذي لم يحقق أي فوز بسبب مجموعة من المشاكل الإدارة والفنية، فأطاح مدربه الهولندي مارسيل كايزر واسند المهمة موقتاً للأرجنتيني خوان براون. عزّز الليث الأبيض صفوفه بالمدافع المغربي رومان سايس ولاعب الوسط البلجيكي يانيك كاراسكو. ويعود للشباب قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، إلى جانب حارسه الكوري كيم سيونغ-غيو والكولومبي غوستافو كويّار والبرازيلي إياغو سانتوس والسنغالي حبيب ديالو.
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