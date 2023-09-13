مصر تصدر بيانا جديدا وتعلن عن الضحايا المصريين في ليبيا
التاريخ
9/13/2023 7:15:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا جديدا، حول الأوضاع في ليبيا بعد سقوط مئات الضحايا نتيجة عاصفة دانيال المدمرة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إنها تستمر مع القنصلية العامة بنغازي في متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا، حيث يتم التواصل والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصابي الإعصار.
في هذا الإطار، تنسق القنصلية المصرية في بنغازي مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة، والهلال الأحمر الليبي، بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، والعمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البينة التحتية.
وقد أسفرت الاتصالات عن التعرف على هوية 84 شخصاً من الضحايا المصريين وتم نقلهم جواً إلى أرض الوطن.
كما قامت القنصلية المصرية في بنغازي بتشكيل خلية أزمة فور وقوع الكارثة لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم وتقديم الدعم اللوجيستي.
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