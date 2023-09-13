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بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية بشأن العمرة

9/13/2023 7:15:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، 4 تنبيهات بشأن ضوابط اصطحاب المعتمرين للأطفال أثناء أداء العمرة، مشددة على ضرورة وضع سوار تعريفي حول معصم الطفل المرافق لأهله.
قالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه يتوجب وضع السوار التعريفي حول معصم الطفل عند اصطحابه لأداء المناسك (العمرة)، وتجنب أوقات الذروة والأماكن المزدحمة.

وتابع بيان الوزارة أن المعتمر عليه حال اصطحاب طفله أيضا الحرص على نظافة الطفل الشخصية والتأكد من الأطعمة التي يتناولها.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق سوار الحاج الذكي "نسك" في السعودية سنة 2021، ويقدم هذا السوار الذكي خدمات رئيسة تشمل: توفير كامل المعلومات حول الحاج، والحالة الصحية ومتابعة ورصد بيانات الحالة الصحية المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب، وخدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة.
بالإضافة إلى تحديد موقع الحاج مما يسهم في سرعة الوصول إلى المكان ومساعدته، كما سيتم إرسال رسائل توعوية للحجاج تصلهم عبر سوار الحاج الذكي "نسك"، وغيرها من الخدمات لتقديم تجربة حج وعمرة ميسرة لحجاج بيت الله.

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