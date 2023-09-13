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البيت الأبيض: لا نرى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا بشروط ترضينا

9/13/2023 7:15:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا في الوقت الحالي بشروط ترضي واشنطن.


وقال كيربي ردا على سؤال حول إمكانية تسوية النزاع الأوكراني: "من الواضح أن هذا لن يحدث الآن".

وذكر شروط السلام التي ستقبلها واشنطن، معتبرا أن من بينها "احترام سيادة" كييف وانسحاب القوات الروسية ونجاح أوكرانيا في استعادة أراضيها التي فقدتها.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تسعى لإنهاء النزاع الأوكراني، بمواصلة الحديث عن تسوية وفق "صيغة زيلينسكي"، وأن إيمان الغرب بانتصار كييف أصبح أضعف.

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