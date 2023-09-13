بالفيديو.. أمير عربي يصطحب معه عشرات الصقور في مطار البحرين

بالفيديو.. أمير عربي يصطحب معه عشرات الصقور في مطار البحرين
التاريخ
9/13/2023 7:15:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أميرا عربيا يصطحب معه عشرات الصقور، داخل مطار في البحرين في رحلة بطائرة خاصة.
ووثق مقطع الفيديو تواجد عشرات الصقور، على عربات مخصصة لنقلها داخل المطار.
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