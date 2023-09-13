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مشاهد تحبس الأنفاس.. ناجي مصري يروي تفاصيل مرعبة عن دانيال

9/13/2023 7:15:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- روى ناجي مصري من كارثة إعصار "دانيال" وانهيار سدين في درنة، تفاصيل مروعة لما حصل واصفا ما شاهدوه بـ"يوم القيامة" فضلا عن الخسائر المادية التي لحقت بهم وكأنهم في حالة "غيبوبة".
وأجرت بوابة "فيتو" بثا مباشرا تحت عنوان "رأيت الموت بعيني.. مصري ناج من إعصار دانيال في ليبيا يروي تفاصيل لحظات الرعب"، ويكشف فيه أحد العائدين من ليبيا، ما رآه خلال إعصار "دانيال" الذي أودى بحياة الآلاف، في مدينة درنة بليبيا.

وقال الناجي عبد الرحمن هلال زهري، ابن محافظة المنيا، في البداية كنت أنا ومجموعة من الشباب موجودين في حوش بمدينة درنة، وفجأة بدأت السماء تمطر، واشتدت الأمطار حتى أصبحت غزيرة، وما هي إلا دقائق وتفاجأت بكمية مياة كبيرة تضرب المبنى.
وأضاف وقد بدت على محياه مظاهر التعب الجسدي والنفسي: "كنت متواجدا في الطابق الأرضي ولشدة ارتفاع مستوى سطح المياه وصلت إلى الطالبق الخامس لأعلى المبنى"، واصفا المشهد بـ"يوم القيامة".
وتابع هلال زهري: "كنت أنا وشقيقي أعلى المبنى، والإعصار دمّر المدينة بالكامل، وجثث الغرقى طفت أعلى أسطح المباني، فلولا ستر الله لما عُدنا إلى المنزل".
وقال ابن قرية "المشارقة القبلية"، شمال مركز سمالوط": "ذهبت نقودنا وذهبت كل الهدايا وراحت الدنيا كلها مع الإعصار ونحن لسنا قادرين على استيعاب الدمار اللي حصل"، على حد تعبيره.
يشار إلى أنه مساء الاثنين الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن مناطق درنة وشحات والبيضاء مناطق "منكوبة"، وطالب الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم.
وأحدثت العاصفة "دانيال" دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.

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