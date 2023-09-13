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أوكرانيا: نحتاج إلى طائرات لن تكون أسوأ من سو 35 الروسية

9/13/2023 7:15:26 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات أن أوكرانيا تسعى للحصول على طائرات غربية ستكون مواصفاتها ليس أسوأ من طائرات "سو 35" الروسية.
وقال إيغنات في حديث لوسائل الإعلام الأوكرانية، يوم الأربعاء، إن "منافسنا وخصمنا الرئيسي في الصراع من أجل التفوق في الجو هو "سو 35". ويجب أن يكون مفهوما أن الطائرة التي نريد الحصول عليها من شركائنا يجب ألا تكون أسوأ منها من ناحية المواصفات التكتيكية والتقنية والأسلحة".

وأشار إلى أن مقاتلات "إف 16" الأمريكية و"غريبن" السويدية تمتلك مواصفات مختلة حسب النسخة، مضيفا أن أوكرانيا تهتم بالنسخ الجديدة من تلك الطائرات التي من شأنها أن تسمح للقوات الأوكرانية بمحاربة الطائرات الروسية "على مستوى متساو".

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