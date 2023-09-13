عدم استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

عدم استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
9/13/2023 7:15:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- تذبذبت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، ولا سيما مؤشر داو جونز، فيما تابع سعر النفط الأميركي الخام بالحفاظ على سعره المرتفع.
وانخفض مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، أكثر من 120 نقطة، بعد أن كان مرتفعا في بداية التعاملات، وتراجع الى 34525 نقطة، وارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 15 نقطة، بعد أن كان مرتفعا 80 نقطة في النصف اليوم الأول من التعاملات، واستقر عند 13787 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4455 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 15 نقطة ليصل الى 1840 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 88 دولارا للبرميل الواحد.
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