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عدم استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

9/13/2023 7:15:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تذبذبت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، ولا سيما مؤشر داو جونز، فيما تابع سعر النفط الأميركي الخام بالحفاظ على سعره المرتفع.


وانخفض مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، أكثر من 120 نقطة، بعد أن كان مرتفعا في بداية التعاملات، وتراجع الى 34525 نقطة، وارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 15 نقطة، بعد أن كان مرتفعا 80 نقطة في النصف اليوم الأول من التعاملات، واستقر عند 13787 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4455 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 15 نقطة ليصل الى 1840 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 88 دولارا للبرميل الواحد.

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