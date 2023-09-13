غوتيريش يطالب قادة الدول قبيل اجتماعهم بالعمل لصالح العالم



وتبدأ الثلاثاء المقبل مداولات الجمعية العامة، بحضور ملوك ورؤساء العالم وهو الحدث الأكبر الذي تتخلله اجتماعات إقليمية وثنائية بين القادة وأخرى على شكل قمم مصغرة.



وقال غوتريش، في مؤتمر صحفي، إن "العمل هو ما يحتاج إليه العالم"، مشيرا إلى التحديات الهائلة التي تواجه البشرية بما فيها حالة الطوارئ المناخية المتفاقمة والصراعات المتصاعدة، وأزمة تكاليف المعيشة العالمية،والاضطرابات التكنولوجية الهائلة.